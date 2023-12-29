Китайские автомобили: пора дать шанс новичкам

В автосалоне “Олимп Моторс” представлены разные модели по выгодным ценам

Выбор авто / Фото: senivpetro / freepik.com

Китайские автомобили наделали много шума в последнее время. Отзывы противоречивые: обладатели – защищают, ценители привычных известных марок – ругают. Так или иначе, а они становятся все более популярными и не такими уж редкими в общем потоке машин. Почему же одни покупают, а другие ругают?

Гарантия

Если учесть, что известные производители приостановили поставки авто в Россию из-за санкций, а на ввозимые по параллельному импорту машины отсутствует гарантия, то официальная продажа китайских авто с привлекательными условиями гарантийного обслуживания является несомненным плюсом.

Комплектация

Китайский автопром активно развивается и предлагает большой выбор моделей с разными характеристиками. Даже базовые модели обладают широким функционалом.

Цена

Сочетание стиля, качества, инновационных технологий и цены делает китайские авто очень привлекательными для автолюбителей.

К минусам относят:

быструю потерю в стоимости на вторичном рынке в сравнении с конкурентами;

недолгий срок службы некоторых деталей;

небольшое количество сервисных центров.

Дать шанс новому или нет – личный выбор каждого. Если же вы решили рассмотреть китайский автомобиль – загляните в “Олимп Моторс”. Здесь представлены достойные модели по выгодным ценам.

Geely Monjaro*

Кроссовер оснащен передовыми системами и опциями: цифровая приборная панель и мультимедиа, проекционный дисплей, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль – это далеко не весь список.

Geely Monjaro / Фото: "Олимп Моторс"

Geely Coolray SX11*

Комфортный салон, экономичность, компактность и маневренность делают этот автомобиль идеальным для ежедневных городских поездок.

Geely Coolray SX11 / Фото: "Олимп Моторс"

Changan Uni-K*

Элегантный дизайн, высокий уровень комфорта, панорамная крыша, цифровая мультимедиа – для ваших запоминающихся путешествий.

Changan Uni-K / Фото: "Олимп Моторс"

В “Олимп Моторс” есть все условия для комфортной покупки: чистая история машин, кредит, трейд-ин. Команда менеджеров ответит на все вопросы и даст грамотные рекомендации.

“Олимп Моторс” (ООО “Сибирьавтоцентр”) Адрес: Барнаул, Северный Власихинский проезд, 53 Тел.: (3852) 581-100 Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00 “Дром”

*Geely Monjaro (“Джили Монджаро”); Geely Coolray SX11 (“Джили Кулрей ЭсИкс11”); Changan Uni-K (“Чанган Юни-Кей”)

Банки-партнеры: ПАО “Росбанк”, ПАО Банк “ФК Открытие”, (ПАО) Банк ВТБ, ПАО “Совкомбанк”, АО “Азиатско-Тихоокеанский Банк”, ПАО АКБ “Абсолют Банк”, АО “Тинькофф Банк”.

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