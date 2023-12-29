Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Китайские автомобили: пора дать шанс новичкам

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В автосалоне “Олимп Моторс” представлены разные модели по выгодным ценам

Китайские автомобили: пора дать шанс новичкам

Выбор авто / Фото: senivpetro / freepik.com

Китайские автомобили наделали много шума в последнее время. Отзывы противоречивые: обладатели – защищают, ценители привычных известных марок – ругают. Так или иначе, а они становятся все более популярными и не такими уж редкими в общем потоке машин. Почему же одни покупают, а другие ругают?

Гарантия

Если учесть, что известные производители приостановили поставки авто в Россию из-за санкций, а на ввозимые по параллельному импорту машины отсутствует гарантия, то официальная продажа китайских авто с привлекательными условиями гарантийного обслуживания является несомненным плюсом.

Комплектация

Китайский автопром активно развивается и предлагает большой выбор моделей с разными характеристиками. Даже базовые модели обладают широким функционалом.

Цена

Сочетание стиля, качества, инновационных технологий и цены делает китайские авто очень привлекательными для автолюбителей.

К минусам относят:

  • быструю потерю в стоимости на вторичном рынке в сравнении с конкурентами;
  • недолгий срок службы некоторых деталей;
  • небольшое количество сервисных центров.

Дать шанс новому или нет – личный выбор каждого. Если же вы решили рассмотреть китайский автомобиль – загляните в “Олимп Моторс”. Здесь представлены достойные модели по выгодным ценам.

Geely Monjaro* 

Кроссовер оснащен передовыми системами и опциями: цифровая приборная панель и мультимедиа, проекционный дисплей, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль – это далеко не весь список.

Geely Monjaro / Фото: "Олимп Моторс"

Geely Coolray SX11*

Комфортный салон, экономичность, компактность и маневренность делают этот автомобиль идеальным для ежедневных городских поездок.

Geely Coolray SX11 / Фото: "Олимп Моторс"

Changan Uni-K* 

Элегантный дизайн, высокий уровень комфорта, панорамная крыша, цифровая мультимедиа – для ваших запоминающихся путешествий.

Changan Uni-K / Фото: "Олимп Моторс"

В “Олимп Моторс” есть все условия для комфортной покупки: чистая история машин, кредит, трейд-ин. Команда менеджеров ответит на все вопросы и даст грамотные рекомендации.

“Олимп Моторс” (ООО “Сибирьавтоцентр”) Адрес: Барнаул, Северный Власихинский проезд, 53 Тел.: (3852) 581-100 Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00 “Дром”

*Geely Monjaro (“Джили Монджаро”); Geely Coolray SX11 (“Джили Кулрей ЭсИкс11”); Changan Uni-K (“Чанган Юни-Кей”)

Банки-партнеры: ПАО “Росбанк”, ПАО Банк “ФК Открытие”, (ПАО) Банк ВТБ, ПАО “Совкомбанк”, АО “Азиатско-Тихоокеанский Банк”, ПАО АКБ “Абсолют Банк”, АО “Тинькофф Банк”.

Реклама

горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Бывший глава алтайского Минобрнауки снова сменил работу

30.12.2023

 Интересное

Предвыборный сайт Путина начал работу

30.12.2023

 Интересное

Президент Аргентины Милей уведомил БРИКС об отказе от присоединения к группе

30.12.2023

 Интересное

Искусственный интеллект будет управлять движением транспорта в Барнауле

30.12.2023

 Интересное

МВД сообщило о продлении на три года истекающих до 2025 года водительских прав

30.12.2023

 Интересное

Такой день. Новогодний городок в Барнауле и контракт ради закрытия долга по алиментам

30.12.2023

 Новости Барнаул

Барнаул в огнях: подведены итоги конкурса новогоднего оформления

30.12.2023

 Новости Барнаул

В Барнауле 15 пар поженились в последнюю красивую дату 2023 года

30.12.2023

 Новости Барнаул

29 декабря запущен сайт кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix