реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Китайские банки ужесточили ограничения для РФ из-за санкций США

Подписывайся на ГОРНЯК22!

По меньшей мере два банковских учреждения усилили проверки сделок, обращая внимание на то, зарегистрированы ли предприятия в РФ

Китайские банки ужесточили ограничения для РФ из-за санкций США

Фото: unsplash.com

Государственные банки Китая ужесточат ограничения для клиентов из России, после того как в США ввели вторичные санкции. Как сообщает телеканал “360”, об этом стало известно агентству Bloomberg.

По меньшей мере два банковских учреждения усилили проверки сделок, обращая внимание на то, зарегистрированы ли предприятия в РФ. Они собираются разорвать сотрудничество с теми, кто попал в санкционные списки Соединенных Штатов, а также перестанут оказывать финансовые услуги российскому военно-промышленному комплексу.

Напомним, что в конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который наделяет Минфин правом вводить ограничительные меры против зарубежных банков в том случае, если они проводят сделки с россиянами, которые находятся под санкциями.

новости Локтевский

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Вирусолог из Новосибирска назвал болезнь X, которая может вызвать новую пандемию

17.01.2024

 Интересное

ВКонтакте восстановила работу после массового сбоя

17.01.2024

 Интересное

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

17.01.2024

 Интересное

Барнаульцам напомнили, как безопасно погружаться в купель на Крещение

17.01.2024

 Интересное

Агутин трогательно поздравил Варум с годовщиной на фоне слухов о разводе

17.01.2024

 Интересное

Умер бывший директор лингвистического института АлтГПА Игорь Колесов

17.01.2024

 Интересное

Эксперты рассказали, как сделать зеркала сверкающими с помощью картофеля

17.01.2024

 Интересное

Ученые заявили, что COVID-19 может старить мозг человека на 20 лет

17.01.2024

Thumbnail
Интересное

На Чуйском тракте два человека пострадали при столкновении легковушек

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске