Китайские банки ужесточили ограничения для РФ из-за санкций США

По меньшей мере два банковских учреждения усилили проверки сделок, обращая внимание на то, зарегистрированы ли предприятия в РФ

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Государственные банки Китая ужесточат ограничения для клиентов из России, после того как в США ввели вторичные санкции. Как сообщает телеканал “360”, об этом стало известно агентству Bloomberg.

По меньшей мере два банковских учреждения усилили проверки сделок, обращая внимание на то, зарегистрированы ли предприятия в РФ. Они собираются разорвать сотрудничество с теми, кто попал в санкционные списки Соединенных Штатов, а также перестанут оказывать финансовые услуги российскому военно-промышленному комплексу.

Напомним, что в конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который наделяет Минфин правом вводить ограничительные меры против зарубежных банков в том случае, если они проводят сделки с россиянами, которые находятся под санкциями.

новости Локтевский



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