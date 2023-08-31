Китайские студенты будут учиться программной инженерии в АлтГТУ

Граждане КНР стали участниками специальной программы

Студенты из КНР / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова и Вэйхайский профессиональный колледж КНР запустили совместную образовательную программу подготовки специалистов в области программной инженерии.

Ее участниками стали 15 молодых людей – студентов Вэйхайского профессионального колледжа.

Они уже прошли двухгодичное обучение профильным IT*-дисциплинам, которые были прочитаны преподавателями АлтГТУ дистанционно. Ребята успешно сдали экзамены и вступительное тестирование, и приехали в Россию, чтобы продолжить обучение на факультете информационных технологий АлтГТУ.

Обучаться они будут по ускоренной программе два года. После завершения обучения им выдадут дипломы бакалавров АлтГТУ.

























Студенты из КНР / Фото: пресс-служба АлтГТУ

* IT (АйТи)

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