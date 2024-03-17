Китайского хватает. Главный алтайский фтизиатр о новом штамме туберкулеза из Британии

Возбудитель туберкулеза, преобладающий в Алтайском крае сегодня, по заразности и агрессивности не уступает английскому “коллеге”

Врач готова осмотреть пациента / Фото: unsplash.com

Не успел мир выдохнуть после коронавируса, как общество взбудоражила новость о еще одной смертельно опасной заразе: СМИ пишут: “в Великобритании обнаружили новый штамм туберкулеза, который распространился уже на четверть населения туманного Альбиона”. Правда ли, что туберкулез теперь станет намного агрессивнее, и когда новый штамм доберется до Алтайского края, amic.ru выяснил у главного внештатного фтизиатра регионального Минздрава Елены Анисимовой.

По мнению врача, в настоящий момент нет даже предмета для обсуждения:

“О чем можно говорить, когда ни одна научная организация не выступила с какой-либо официальной информацией. Новости в СМИ – это все, с чем мы пока имеем дело. А как можно опираться на информацию источников, которые называют возбудитель туберкулеза вирусом?”Врач напомнила: еще в школе детям говорят, что возбудителем туберкулеза является микобактерия (Mycobacterium tuberculosis или более известная палочка Коха. – Прим. ред.), а это совершенно иной вид микроорганизмов нежели вирус – начиная от размера и заканчивая генотипом и способом размножения. И это принципиальные “ключики” к пониманию природы и характера заболевания.

“Нам пока хватает пекинского штамма Beijing, который сейчас преобладает на территории Алтайского края. Он обладает повышенной заразностью, агрессивностью и лекарственной устойчивостью по сравнению с другими генотипами. Вытеснить какому-то другому штамму его будет очень сложно”, – пояснила Елена Анисимова.СМИ также сообщали, что и заболевание туберкулеза в Британии протекает по-новому: передается бессимптомно – без кашля. Заразиться им можно, просто находясь рядом с дышащим человеком. Из-за этого штамм получил название “туберкулеза-невидимки”. По мнению Анисимовой все это обусловлено не чем иным, как принципиально разными подходами к диагностике туберкулеза в России и некоторых зарубежных странах.

“На Западе туберкулез диагностируют по анализу мокроты. А это уже та стадия заболевания, когда началась деструкция легких. Понятно, что болезнь на этом этапе уже достигла максимальной степени агрессивности и заразности. В России же основной метод скрининга туберкулеза – флюорография, она позволяет выявлять патологию, которая себя еще никак не проявляет. Например, в прошлом году в Алтайском крае 51% пациентов были бессимптомными, но мы выявили их вовремя, когда болезнь можно пролечить радикально”.

Оказывается, привычная всем флюорография – это очень дорогостоящий диагностический метод. Не каждая страна готова включать его в свои скрининговые программы. В России же благодаря программе госгарантий бесплатной медицинской помощи населению это возможно вот уже на протяжении нескольких десятилетий.

Напомним, несколько дней назад появилась информация, что в Великобритании 25% населения страны заболели новым видом туберкулеза, который опаснее и смертоноснее во много раз.

Горняк22



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