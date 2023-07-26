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“Киви банк” ограничил вывод средств с кошельков на счета и снятие наличных

редактор01 mins

Мера – временная

Фото: unsplash.com

“Киви банк” временно ограничил вывод средств с кошельков на счета и снятие наличных, сообщает РИА Новости.

Причина такой меры – в претензиях Центробанка к отчетности. Регулятор выдал банку ограничительное предписание в отношении ряда операций, вступившее в силу с 26 июля.

Финорганизация уточняет у регулятора детали предписания, чтобы устранить недочеты.

Несмотря на введенные временные ограничения, пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие (кроме Qiwi) кошельки, оплата услуг, игр и товаров кошельками и картами Qiwi работают в прежнем режиме.

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