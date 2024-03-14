Кто за вас пройдет этот тест? Пушкин?

14 марта 2024, 16:00127Написать комментарий

Недавно отечественные киношники на волне ремейков русской классики добрались и до Онегина. Новый фильм, ставший четвертой экранизацией пушкинского романа, вышел 7 марта. Но часто не всем деталям достается место на экране. А те, кто последний раз читал роман в юношестве, и вовсе могут не узнать некоторых героев. Чтобы такого не случилось, давайте быстро проверим, как хорошо вы помните «Евгения Онегина».

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14.03.2024