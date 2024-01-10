В рамках проекта «Добро классом» классные коллективы школы № 53 приняли участие в новогодних добровольческих акциях и подарили своё тепло и маленькое чудо для тех, кто его ждёт!

Ребята сделали из листов школьной тетради кульки, разукрасив их тематическими новогодними рисунками, наполнили конфетами, чаем и кофе, подвязали новогодними открытками от Дедов Мороз, сидящих за школьными партами, со словами благодарности и поздравлениями для служащих в зоне проведения СВО. Школьники выражают надежду, что акция «Новогодний кулёк из детства» напомнит нашим солдатам об их детстве. В рамках акции «Теплота в Новый год» направили по почте России в Барнаульский дом-интернат для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда) и Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов «Наш дом» сувениры, открытки, элементы новогоднего оформления для окон. Отметим, за многие годы жители этих домов стали настоящими старшими друзьями коллектива школы. В день пожилого человека ежегодно семьи учащихся и педагоги организуют акцию «С теплотой к землякам», во время которой собирают средства личной гигиены, журналы, газеты, книги и передают с помощью членов добровольческого отряда школы «Добромир». Во время поздравительной акции «Одна Новогодняя минута для своей школы» ученики приготовили новогоднее поздравительное видеообращение, в которых от тёплыми словами, песнями и стихами поздравили тех, кто весь год рядом с ними — юные вожатые, выпускники, работники охраны, сотрудники школьной столовой, родители, классные руководители, учителя. Для пациентов краевой онкологической клиники «Надежда» ребята передали в преддверии Нового года сувениры, открытки с пожеланиями. Этой акции ребята дали название «С надеждой в Новый год!»

Взято отсюда.

новости алтай края , вести алтай новости сегодня