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Клава Кока опубликовала пляжные фотографии из Кейптауна

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Клава Кока опубликовала пляжные фотографии из Кейптауна

Фото: @klavacoca*

Эти новогодние каникулы певица проводит вместе со своим новым возлюбленным Александром Повериным. В основном пара путешествует по побережью Атлантического океана

Российская популярная певица Клава Кока отправилась на новогодние каникулы в Африку вместе со своим возлюбленным Александром Повериным. Как сообщает издание “Первый женский”, пара выбрала для своего отдыха Кейптаун.

На снимках, размещенных в своих соцсетях, Клава Кока позировала в обнимку со своим возлюбленным. Также она показала местные красоты и попробовала африканскую еду.

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Влюбленные поселились в районе с цветными домами, успели загореть и искупаться в Атлантическом океане.

В планах взять тачку и объездить все нетуристические и даже дикие места. Я такое люблю больше всего! Но и в черте города тут тоже очень классно!” – написала певица.

По данным источника, Клава Кока и Александр Поверин встречаются уже полгода. Влюбленные встретились на шоу “Сердце Клавы“. В данном телепроекте мужчины со всей страны пытались завоевать сердце певицы.

*Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда.

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