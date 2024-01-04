Клев идет, машины тонут: в Алтайском крае рыбалка едва не обернулась трагедией

Спасатели оперативно прибыли на место ЧП
В Алтайском крае на Гилевском водохранилище в районе населенного пункта Корболиха произошло ЧП. Из-за выезда личного транспорта на лед для ловли рыбы произошел частичный провал двух легковых автомобилей.Машина ушла под лед. Фото: МЧС Алтайского края
Трагедии удалось избежать, так как в момент провала людей в машинах не было.
На место происшествия выехала оперативная группа пожарно-спасательного отряда № 16 из Третьяковского района.
Специалисты Главного управления МЧС России по Алтайскому краю напоминают, в период, когда наступили зимние холода, но лед еще не до конца окреп, выход на водоем крайне опасен.
Спасатели призывают соблюдать правила безопасности на водоемах в зимний период:
- не выходить на лед рек, озер и других водоемов, если не уверены в прочности льда;
- внимательно отслеживать установленные предупредительные знаки и объявления на ледовых переправах.
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Взято отсюда