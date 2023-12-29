Клиенты “Почты России” на Алтае все чаще выбирают электронные уведомления о вручении

В основном услугой пользуются компании и органы власти

Электронное уведомление / Фото: пресс-служба “Почты России”

С начала 2023 года клиенты “Почты России” в Алтайском крае получили более 165 тысяч почтовых электронных уведомлений. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди крупных пользователей услуги – органы власти, финансовые, страховые, коммунальные и другие компании.

Электронное уведомление о вручении – это современный цифровой аналог бумажных уведомлений. Он содержит информацию о том, кем, кому и когда доставили почтовое отправление. В скан-копии также указан трек-номер отправления и подпись получателя.

Чтобы скачать уведомление, нужно авторизоваться на портале pochta.ru по номеру телефона или в личном кабинете юридического лица. Уведомление доступно шесть месяцев. Юридические лица могут скачивать уведомления целыми партиями.

АО “Почта России”

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