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Клиенты Tele2 из Алтайского края стали чаще обменивать минуты связи на бонусы

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Минуты меняли на дополнительный интернет-трафик, скидки и фильмы

Клиенты Tele2 из Алтайского края стали чаще обменивать минуты связи на бонусы

Смартфон. Девушка. Мобильная связь / Фото: Tele2

Российский оператор Tele2* зафиксировал рост популярности обмена минут на дополнительные услуги. В прошлом году клиенты из Алтайского края обменяли 20 млн минут связи. Чаще всего рокировку делали на интернет-трафик для популярных сервисов, фильмы из онлайн-кинотеатра и кофе.

В прошлом году число клиентов Tele2 в Алтайском крае, которые обменивали минуты на дополнительные возможности и бонусы, возросло в 3,5 раза в сравнении с 2022 годом. При этом суммарное количество операций увеличилось в четыре раза.

Чаще пользователи отказываются от минут ради:

  1. Безлимитного трафика во “ВКонтакте” и на YouTube*.
  2. Фильмов на Wink*.
  3. Кофе во “Вкусно – и точка”.
  4. Скидок на покупку смартфонов и другой техники в магазинах Tele2.
  5. Скидок на билеты в кино и театр, бонусы для геймеров.

Пользователи меняли минуты не только в домашнем регионе, но и во время путешествий. Абоненты из Алтайского края взамен посещали музеи в Санкт-Петербурге, Москве, в Екатеринбурге, Красноярске и других городах.

Обмен минут – одна из базовых услуг Tele2. Так же как и “Маркет Tele2”, и возможность дарить гигабайты. Для этого нужно воспользоваться личным кабинетом или приложением “Мой Tele2”.

“Сейчас много людей не очень любят пользоваться голосовой связью, предпочитая мессенджеры и другие интернет-сервисы. Для них мы придумали опцию обмена минут. Согласитесь, приятно получить от своего оператора бонус в виде чашки кофе или билета в музей за минуты, которые накопились”, – говорит коммерческий директор макрорегиона “Сибирь” Tele2 Максим Соловьев.

Напомним, в связи с ростом абонентской базы оператор постоянно улучшает свои базовые станции, а искусственный интеллект автоматически оптимизирует распределение нагрузки между ними.

Это позволяет обеспечить качественное сетевое покрытие и стабильную связь как в крупных, так и в малых населенных пунктах.

Tele2 также уделяет особое внимание безопасности своих клиентов.

Как ранее сообщал amic.ru, оператор запустил бесплатный курс кибербезопасности для учащихся 5-11 классов, чтобы помочь им повысить уровень цифровой грамотности и освоить правила поведения в интернете.

*Tele2 (“Теле2”); YouTube (“ЮТуб”); Wink (“Винк”)

Tele2

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город Горняк

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