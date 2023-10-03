Климатолог объяснила, почему Барнаул стало часто затягивать туманами

Туман в Барнауле Фото: "Толк"

Город вновь затянуло плотной молочной пеленой из-за чего самолеты не смогли вовремя приземлиться в барнаульском аэропорту

2 октября Барнаул в очередной раз накрыло густым туманом, и по словам эксперта, в ближайшие годы это явление для города станет нередким, сообщает “КП-Барнаул”.

“Туманы типичны для осенней погоды. Прошедшие ранее осадки способствовали избыточному увлажнению. Установился также антициклон, для которого характерно преобладание ясной или малооблачной погоды, отчего ночи стали холодными”, – объяснила ученый-климатолог и доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем института географии АлтГУ Наталья Харламова.

По ее словам, в ближайшие годы тенденция сохранится, поэтому жителям Барнаула, Рубцовска и Камня-на-Оби стоит привыкать к туманной погоде.

“По нашим расчетам, температура, количество осадков и испарений будут расти. Ученые считают, что избыточное количество осадков появляется из-за глобального потепления. С учетом других факторов, это приводит к тому, что туманы мы продолжим наблюдать часто”, – добавила специалист.

Кроме того, она выразила надежду, что в будущем в барнаульском аэропорте появятся инновационные методы, которые позволят приземлял самолеты даже при густом тумане.

Ранее “Толк” писал о том, что в Барнауле из-за тумана задержали все утренние рейсы самолетов. Летевший из Москвы самолет долго кружил над Камнем-на-Оби, однако был вынужден приземлиться в Новосибирске.

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