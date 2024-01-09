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Климатологи заявили, что 2024 год может стать самым жарким в истории

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Климатологи заявили, что 2024 год может стать самым жарким в истории

Фото: pixabay.com

Синоптики называли 2023 год самым жарким в истории, ведь глобальные температуры поднялись на 1,4 градуса, однако не исключили, что в 2024 году показатель будет еще выше

Наступивший 2024 год может оказаться самым жарким за всю историю наблюдений, сообщает “РБК” со ссылкой на Bloomberg.

Повышение температуры ученые связывают с явлением Эль-Ниньо, из-за которого происходит нагревание поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Этот же процесс влиял на температуру в 2023 году.

Между нагревом воды в Тихом океане и повышением температуры поверхности планеты есть задержка, поэтому второй год под влиянием Эль-Ниньо часто бывает теплее первого“, – объяснил старший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Макфаден.

Глава Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас в прошлом году отмечал, что 2024 год станет жарче, чем его предшественник. По его словам, усилятся такие экстремальные явления, как засухи или наводнения.

Кроме того, синоптики спрогнозировали увеличение осадков зимой в Центральной и Восточной Азии, а также в Южной Америке.

Ранее стало известно, что в Барнауле на фоне аномального тепла распустилась верба. Обычно это происходит на несколько месяцев позже – в конце марта или начале апреля.

Взято отсюда.

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