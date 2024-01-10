Клуб “Мутабор”, где прошла “голая” вечеринка Ивлеевой, закрыли на 90 дней

Протокол в отношении заведения составил Роспотребнадзор

Фото: Telegram-канал Baza

Лефортовский суд Москвы приостановил работу клуба “Мутабор”, где ранее прошла скандальная “почти голая” вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает ТАСС.

“Суд признал клуб виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований и назначил наказание в виде приостановки деятельности на срок 90 дней, исчисляя его с 27 декабря 2023 года”, – огласил решение судья.

Заседание прошло в закрытом режиме. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Протокол в отношении заведения составил Роспотребнадзор. Представитель ведомства в суде отказался от комментариев.

Ранее отмечалось, что Роспотребнадзор потребовал привлечь владельцев клуба к ответственности из-за присутствия на вечеринке больного инфекционным заболеванием.

Напомним, вечеринка состоялась 20 декабря. На мероприятии присутствовали известные певцы и артисты, среди которых были Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, Ксения Собчак, рэпер Vacio и другие.

горняк



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