Клубнику будете собирать ведрами – обзавидуются все соседи: 3 важные хитрости

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08 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Если каждый год вас расстраивает скудный урожай клубники, то стоит пересмотреть способ выращивания этой садовой культуры.

Получить богатый урожай можно без применения химических удобрений. Соблюдая всего три основных правила, вы сможете ведрами собирать крупные и сочные ягоды на зависть всем соседям. Как передает «А теперь внимание!» со ссылкой на «Белновости».

Правильный полив

Он играет ключевую роль. Клубнику нужно поливать утром и вечером теплой водой. Однако избегайте переувлажнения, чтобы не спровоцировать развитие грибковых инфекций на кустиках.

Натуральные подкормки

Вместо химических удобрений можно использовать натуральные. Например, древесная зола или птичий помет, разведенный водой, будут отличными подкормками для клубничной грядки.

Мульчирование

Мульча поможет сохранить влажность почвы и предотвратит рост сорняков. Используйте солому и перегной. Они сохранят влагу, а также обогатят грунт необходимыми питательными веществами.

Фото: freepik.com

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Автор: glavred

ИСТОЧНИК

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