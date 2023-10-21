Ключевая ставка в РФ может вырасти до 14% в октябре

Так считают представители российских банков

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Центробанк повысит ключевую ставку на заседании 27 октября, считают опрошенные “Известиями” представители кредитных организаций.

Увеличение ставки до 14% ожидают в 9 из 12 банков, а в Экспобанке уверены, что она вырастет до 15%.

По мнению аналитиков, избежать повышения будет возможно, если курс доллара зафиксируется на уровне 97 рублей или понизится до 90.

В корректировки денежного рынка тем временем уже заложили повышение ключевой ставки до 14%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России для ее бюджета необходим курс рубля немного ниже, чем он есть сейчас.

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