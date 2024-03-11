Кое-что о Масленице: как зародился праздник и почему сжигают чучело

Масленица является одним из самых долгих праздников. Даты Масленичной недели подвижны и зависят от Пасхи

Когда начинается и заканчивается Масленичная неделя в 2024 году?

Масленичная неделя в 2024 году началась в понедельник, 11 марта, и продлится по воскресенье, 17 марта.

Саму Масленичную неделю условно разделяют на два периода. С понедельника по среду длится Узкая Масленица, с четверга по воскресенье — Широкая.

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Масленица – языческий или христианский праздник?

Масленица — древний славянский праздник, который уходит корнями в языческую культуру. Он связан со сменой времен года и встречей весны. Когда Древнюю Русь крестили, языческий праздник начала осуждать церковь. Однако в XVIII веке церковь сделала Масленицу частью православной культуры. В христианской культуре масленица называется Сырной седмицей.

По одной из версий название связано с маслом. Именно весной на Руси начинали телиться коровы и молоко появлялось в каждом доме. Масло считалось символом достатка в семье, а круглый горячий блин олицетворял солнце.2

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Зачем на Масленицу сжигают чучело?

Главный обряд Масленицы — сжигание чучела зимы в последний день праздника. В течение всей недели возле него устраивают пляски, и водят хороводы.

В старину на чучело было принято вешать различные украшения, которые затем также сжигали. Сжигание чучела — это чисто языческий обряд, отголосок древней жертвенной традиции.

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Когда начнется пост после Масленицы?

Великий пост в 2024 году начинается у православных 18 марта и заканчивается 4 мая. Даты каждый год меняются в зависимости от того, на какое число приходится Пасха. Верующие начинают поститься в понедельник, ровно за семь недель до этого праздника.

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Взято отсюда