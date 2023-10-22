Кофе станет дороже в Алтайском крае, но кофейни экономить на зернах не собираются

За год бодрящий напиток уже подорожал в два раза

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С нового года цена чашки кофе в Барнауле вырастет на 10%. Такие прогнозы дают эксперты. За год стоимость ароматного напитка уже подскочила практически в два раза, указывает радиостанция Business FM Барнаул.

Так, еще летом 2020 года кофе “Колумбия Дулима” стоил 680 рублей за килограмм, вспоминает основатель кофеен Renoir Coffee Роман Канбаров. Сейчас за этот же сорт придется отдать 1400-1500 рублей.

“Мы покупали “Колумбию Дулиму” у Tasty Coffee по цене 680 рублей за килограмм. Это был прекрасный коммерческий спешиалити-кофе. Вкусный, прекрасно пожаренный. Сейчас кофе такого уровня будет стоить 1400-1500 – это у того же самого поставщика и с учетом нашей огромной скидки, а для других кофеен кофе такой будет стоить еще дороже”, – говорит Канбаров.

От арабики не откажутся

В начале октября федеральные СМИ со ссылкой на экспертов писали, что из-за роста цен российские кофейни могут с более дорогой арабики перейти на бюджетную робусту. Барнаульские руководители кофеен практически в один голос заявляют, что такого не будет, и они скорее начнут закупать кофе, выращенный в другом регионе. К примеру, раньше это были зерна из Перу, а теперь – из Эфиопии. Но в любом случае – это не робуста.

“Мы выбираем зерно для кофейни, в том числе, по вкусу. И мы всегда нацелены, чтобы это была стопроцентная арабика. Мы не используем низкокачественное зерно в своей работе. Мы против робусты, потому что это не совсем в современном понятии вкус, которым нам бы хотелось угощать и радовать наших гостей”, – говорит Екатерина Солодовникова, управляющая кофейней Biggies.

По мнению Романа Канбарова, клиенты сразу заметят переход с арабики на бюджетный вариант, а это означает понижение рейтинга кофейни.

“Если какая-то кофейня решит готовить на смеси из арабики и робусты, то она автоматически перестает быть спешиалити кофейней и, скорее всего, ее целевая аудитория это заметит, поэтому часть целевой аудитории отпадет, и кофейня потеряет свою концепцию, поэтому, я думаю, что такого не случится. Может быть, какие-то рестораны или кафе начнут готовить на смесях с робустой, но на сегодняшний день такие смеси не сильно дешевле, чем какая-нибудь бюджетная арабика”, – говорит Канбаров.

Клиенты стали экономить

Что касается нынешних цен и спроса на популярный бодрящий напиток в краевой столице, по словам управляющей кофейней Biggies, стоимость чашки кофе они стараются держать, несмотря на все проблемы рынка. А Роман Канбаров заметил, что кофеманы стали брать напитки меньшего объема: переключились, например, с капучино среднего размера на маленький. А те, кто раньше приходил в кофейню два-три раза в день, теперь посещают ее всего лишь раз.

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