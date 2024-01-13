Пусть мы уже и встретили Зеленого Дракона, на самом деле, он еще даже не пришел

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В ночь с 31 декабря на 1 января мы все торжественно проводили год Черного Водяного Кролика и встретили год Зеленого Деревянного Дракона. Впрочем, это не совсем верно. Ведь это символы восточного гороскопа, который заметно отличается от нашего. И Новый год там празднуют в другие даты: он еще даже не наступил.

Рассказываем, когда будет китайский Новый год в 2024 году и как его принято отмечать.

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Когда наступит китайский Новый год в 2024 году?

В субботу, 10 февраля. В Китае Новый год принято отмечать по лунному календарю, поэтому ежегодно дата меняется. 2

Годом кого станет 2024-й по восточному календарю?

Как мы уже сказали (да и вы сами это прекрасно знаете), 2024-й станет годом Зеленого Деревянного Дракона. Восточный гороскоп разбит на 60-летние циклы, в течение каждого из которых ежегодно выпадают определенные комбинации из животных, цветов и стихий. В этом году животным станет Дракон, цветом – зеленый, а стихией – дерево. 3

Почему каждый год в восточном календаре соответствует какому-то животному?

В Китае на этот счет есть красивая легенда. По преданию, Будда однажды призвал к себе всех животных, пообещав каждому, кто откликнется, один год в покровительство. Всего к нему пришли 12 животных, первой из которых стала Крыса. Чтобы опередить остальных, она схитрила. Вторым пришел Бык. В том порядке, в котором звери добрались до Будды, они и берут теперь власть над годами. 4

Как в Китае принято отмечать Новый год?

С размахом. В Китае Новый год принято отмечать 15 дней. Этот праздник тесно связан с множеством легенд. Главная из них – о большом страшном чудовище по имени Нянь. Согласно поверью, каждый Новый год он приходит в поселения и съедает весь урожай. А если он разозлится, то может съесть даже животных или людей. Отсюда пошли многие новогодние традиции китайцев. Например, они очень ярко украшают свои дома. Обычно доминирует красный цвет. Считается, что Нянь пугается и не заходит в такие дома. У входа принято ставить угощения, чтобы чудовище наелось и пошло дальше, не заглядывая в дома. Ярко украшают и улицы: везде появляются светящиеся красные фонари. Как и в России, в Китае накануне Нового года принято проводить генеральную уборку. Считается, что так человек освобождает место для счастья, удачи и денег, которые ждут его в 2024 году. Да и в остальном празднование Нового года в Китае похоже на то, к чему привыкли мы. Праздник там тоже считается семейным: принято собираться за столом в кругу самых близких. Блюд на торжество готовят очень много, но на столе обязательно должна быть рыба. В Китае она считается символом удачи и богатства. На следующий день принято отправляться в гости к близким и друзьям, чтобы подарить им подарки. 5

А я могу отметить китайский Новый год?

Само собой. Совсем неважно, где и по какому календарю вы живете. Отпраздновать Новый год еще раз вам никто не запретит. Да и нет ничего плохого в том, если вы организуете праздничный семейный ужин, а также порадуете близких подарками. Можно даже украсить дом так, как это обычно делают китайцы. 6

Когда 2024 год закончится по восточному календарю?

По восточному календарю год Зеленого Дракона закончится 28 января 2025 года.

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