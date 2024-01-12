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Когда будет Масленица в 2024 году и как принято отмечать этот праздник?

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Рассказываем, когда нужно делать чучело и печь блины

Когда будет Масленица в 2024 году и как принято отмечать этот праздник?

Фото: amic.ru

Зимы во многих российских регионах очень холодные и суровые. Поэтому и провожать это время года принято с размахом. Издревле конец зимы и начало весны знаменуется большим праздником – Масленицей. Это одна из языческих традиций, дошедшая и до наших дней.

Рассказываем, когда будет Масленица в 2024 году, как ее принято отмечать и почему символом праздника стали блины.

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Когда Масленица в 2024 году?

17 марта. Это переходящий праздник, который ежегодно отмечают в разные даты. Но Масленица неизменно отмечают в воскресенье на неделе, которая предшествует началу Великого поста. 2

Чему посвящен этот праздник и как он появился?

Масленица – очень древний праздник, который означает окончание зимы и приход весны. Торжество появилось еще на Руси, но до сих пор сохранило многие славянские обычаи. Изначально этот день был посвящен Яриле – языческому богу Солнца. Но даже после крещения Руси праздник сохранился и остался популярным, став частью православной культуры. Тем более что Масленицу сегодня отмечают как раз перед началом Великого поста. По православным канонам, в это время уже запрещено есть мясо, но еще разрешены молочные продукты. Поэтому лакомство в виде блинов совсем не возбраняется. А масленичную неделю из-за этих особенностей еще называют Сырной или Мясопустной. Церковь не имеет ничего против Масленицы. Единственное, что не одобряют священнослужители, – чрезмерно разгульное празднование, а также переедание. 3

Как принято отмечать Масленицу?

На самом деле Масленицу отмечают не один день, а целую неделю. Торжества начинаются еще в понедельник, а заканчиваются в воскресенье. При этом каждый день масленичной недели называется по-своему и имеет собственные традиции.

Понедельник – Встреча

В этот день идет подготовка к Масленице. Принято устанавливать столбы, изготавливать чучела и начинать печь блины.

Вторник – Заигрыш

Во вторник начинаются масленичные гулянья. На Руси в этот день катались на горках и упряжках. А еще в этот день свободные мужчины обычно оказывали знаки внимания понравившимся девушкам. Отсюда и название дня.

Среда – Лакомка

В середине недели на Руси было принято ходить в гости. Причем если речь идет о женатых мужчинах, они обычно ходили на блины к тещам.

Четверг – Разгуляй

С четверга начинается Широкая Масленица – главный праздничный период. На Руси в этот день люди вообще прекращали всякие работы и начинали праздновать. На улицах устраивали конкурсы, хороводы и кулачные бои.

Пятница – Тещины вечерки

В пятницу, теща, наоборот, шла в гости к дочери и ее мужу. Теперь уже их задачей было накормить родственницу блинами.

Суббота – Золовкины посиделки

Главная традиция этого дня обращена к молодым невесткам. В субботу они принимали в гостях родственников мужа. Причем их нужно было не только накормить блинами, но и одарить подарками.

Воскресенье – Прощеное воскресенье

Главный день Масленицы и проводы зимы. В этот день, помимо прочих гуляний, было принято сжигать чучело из соломы, символизирующее зиму. А еще в воскресенье нужно попросить у окружающих прощения за все плохое.

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Почему на Масленицу пекут блины?

Славяне считали блин символом Солнца. Считалось, что чем больше напечь и съесть блинов, тем быстрее Солнце вернется на небосвод и принесет с собой теплую весну. Кроме того, в России блины считаются поминальным блюдом. “На Масленицу первый блин – за упокой”, гласит присказка. Поэтому в Прощеное воскресенье, когда принято ходить на кладбище, блины становились главным символом дня.

горняк

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