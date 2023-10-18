Космос. Затмение. Планета Фото: Unsplash.com

Кровавое лунное затмение будет последним в этом году и заодно завершит собой “коридор затмений”, открытый в середине октября

Частное лунное затмение произойдет 28 октября 2023 года. Рассказываем, чем оно будет примечательно и кто сможет его наблюдать.

Ежегодно происходит около трех лунных затмений. Затмение 28 октября будет последним в этом году и наблюдать его можно будет почти во всем мире.

Лунное затмение будет частичным. Это значит, что в тень Земли попадает только фрагмент луны, что будет выглядеть как “откусывание” части лунной поверхности.

Источник

горняк

горняк22