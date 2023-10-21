Когда будет лунное затмение и увидят ли его жители Алтайского края
Затмение Луны Фото: vk.com/astrobarnaul22
Лунное затмение продлится чуть больше часа. При большой удаче россиянам удастся его увидеть. Однако затмение будет не слишком ярким и заметным
Затмение луны произойдет 28 октября 2023 года и будет последним в этом году.
Затмение произойдет в так называемое Кровавое полнолуние охотника. Цвет ночного светила из-за затмения покажется наблюдателям кроваво-красным. Такое происходит именно тогда, когда полнолуние совпадает с затмением луны.
Какие будет затмение луны в октябре 2023 года
Это будет чacтнoe луннoe зaтмeниe. Это значит, что спутник пройдет через земную тень.
Длительность затмения составит 1 час 18 минут. Во время затмения часть тeppитopии луны потемнеет, “затемнится”.
Во сколько начнется лунное затмение
Затмение будет 28 октября с 22:35 и до 23:53 по московскому времени.
Где будет видно лунное затмение
Затмение луны можно будет наблюдать пo вceй Eвpoпe, Aфpикe, Aзии и зaпaднoй Aвcтpaлии.
В России затмение тоже будет видно (за исключением Чукотки и Камчатки), рассказали в Барнаульском планетарии.
Будет ли видно затмение в Алтайском крае
Да. Однако, предупредили в планетарии, затмение будет трудно увидеть хоть где. Потому что эффект полутеневого затмения довольно слабый.
горняк
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