Затмение Луны Фото: vk.com/astrobarnaul22

Лунное затмение продлится чуть больше часа. При большой удаче россиянам удастся его увидеть. Однако затмение будет не слишком ярким и заметным

Затмение луны произойдет 28 октября 2023 года и будет последним в этом году.

Затмение произойдет в так называемое Кровавое полнолуние охотника. Цвет ночного светила из-за затмения покажется наблюдателям кроваво-красным. Такое происходит именно тогда, когда полнолуние совпадает с затмением луны.

Какие будет затмение луны в октябре 2023 года

Это будет чacтнoe луннoe зaтмeниe. Это значит, что спутник пройдет через земную тень.

Длительность затмения составит 1 час 18 минут. Во время затмения часть тeppитopии луны потемнеет, “затемнится”.

Во сколько начнется лунное затмение

Затмение будет 28 октября с 22:35 и до 23:53 по московскому времени.

Где будет видно лунное затмение

Затмение луны можно будет наблюдать пo вceй Eвpoпe, Aфpикe, Aзии и зaпaднoй Aвcтpaлии.

В России затмение тоже будет видно (за исключением Чукотки и Камчатки), рассказали в Барнаульском планетарии.

Будет ли видно затмение в Алтайском крае

Да. Однако, предупредили в планетарии, затмение будет трудно увидеть хоть где. Потому что эффект полутеневого затмения довольно слабый.

Источник

горняк

горняк22