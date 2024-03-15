Храм. Церковь. Свечи. Молитва. Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК

Главная традиция Прощеного воскресенья у православных христиан – искреннее попросить прощения у всех, кого мог обидеть, и самому простить обидчиков

Прощеное воскресенье – последний день Масленицы и последнее воскресенье перед Великим постом. Даты всех этих событий зависят от Пасхи и поэтому ежегодного немного сдвигаются.

Какого числа Прощеное воскресенье

В 2024 году Прощеное воскресенье – 17 марта.

Прощеное воскресенье в храмах

В православной церкви в последний день перед Великим постом установлен специальный Чин прощения. Вечером на богослужении и священники и прихожане испрашивают друг у друга прощения.

На обращение с просьбой о прощении принято отвечать: “Бог простит, и я прощаю”.

Взято отсюда