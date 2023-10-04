04.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Бийские школьники строят будки и шьют бандажи для бездомных кошек и собак.
Новости Горняк
В Локтевском районе отремонтируют 60-летний Дом Культуры
Новости Алтай
В Новосибирской области 14-летняя школьница пыталась убить сверстницу канцелярским ножом
Новости Горняк
В Алтайский край идет потепление под +20 градусов с ночными заморозками
Новости Алтай
В Рубцовске задержали террориста! Видео
Новости Алтай
Скульптуру из 11 тысяч гаек создал барнаулец. Моделью выступила жена мастера

Коллекция категорий

Бизнес149 Новости
Здоровье313 Новости
Новости Алтай1375 Новости
Новости Горняк228 Новости
Образование158 Новости
Общество374 Новости
Объявления80 Новости
Политика290 Новости
Спорт211 Новости
Платим за интересные новости!

Когда будут магнитные бури в октябре 2023 года: прогноз специалистов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Солнце. Вспышка. Магнитная буря Фото: Unsplash.com

Сильные магнитные бури влияют на метеозависимых людей – они зачастую сталкиваются с перепадами настроения, ухудшением самочувствия и обострением хронических заболеваний

Прогнозировать магнитные бури довольно сложно. Поэтому предсказания специалистов на какое-то время вперед обычно носят довольно условный характер и могут разниться между собой.

Магнитные бури в октябре 2023

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ октябрь 2023 года будет спокойным.

Сильных магнитных бурь не ожидается. При этом небольшие геомагнитные возмущения будут 29–30 октября.

Прогноз магнитных бурь на октябрь

Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США дает другой прогноз. По их данным, как пишет Life, в октябре будет несколько магнитных бурь с разной мощностью.

С 1 по 15 октября будут лишь небольшие возмущения магнитного поля. А вот серьезные магнитные бури, по прогнозам специалистов ожидаются 20 октября и 25–27 октября.

В сентябре 2023 года метеорологи зафиксировали увеличение количества вспышек на солнце, а значит, и магнитных бурь на Земле. Активность светила неуклонно растет.

Как спастись метеопатам

Магнитные бури влияют на метеозависимых людей: они сталкиваются с перепадами настроения, ухудшением самочувствия и обострением хронических заболеваний.

Самыми частыми жалобами становятся головокружение, боль в суставах и скачки артериального давления.

Врачи советуют метеозависимым избегать стрессов, отказаться от алкоголя и сигарет и больше гулять на свежем воздухе.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости