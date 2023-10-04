Когда будут магнитные бури в октябре 2023 года: прогноз специалистов

Солнце. Вспышка. Магнитная буря Фото: Unsplash.com

Сильные магнитные бури влияют на метеозависимых людей – они зачастую сталкиваются с перепадами настроения, ухудшением самочувствия и обострением хронических заболеваний

Прогнозировать магнитные бури довольно сложно. Поэтому предсказания специалистов на какое-то время вперед обычно носят довольно условный характер и могут разниться между собой.

Магнитные бури в октябре 2023

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ октябрь 2023 года будет спокойным.

Сильных магнитных бурь не ожидается. При этом небольшие геомагнитные возмущения будут 29–30 октября.

Прогноз магнитных бурь на октябрь

Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США дает другой прогноз. По их данным, как пишет Life, в октябре будет несколько магнитных бурь с разной мощностью.

С 1 по 15 октября будут лишь небольшие возмущения магнитного поля. А вот серьезные магнитные бури, по прогнозам специалистов ожидаются 20 октября и 25–27 октября.

В сентябре 2023 года метеорологи зафиксировали увеличение количества вспышек на солнце, а значит, и магнитных бурь на Земле. Активность светила неуклонно растет.

Как спастись метеопатам

Магнитные бури влияют на метеозависимых людей: они сталкиваются с перепадами настроения, ухудшением самочувствия и обострением хронических заболеваний.

Самыми частыми жалобами становятся головокружение, боль в суставах и скачки артериального давления.

Врачи советуют метеозависимым избегать стрессов, отказаться от алкоголя и сигарет и больше гулять на свежем воздухе.

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