Когда будут Масленица, Великий пост и Пасха в 2024 году

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И дата Масленицы, и даты Великого поста зависят от Пасхи – главного православного праздника с плавающей датой, всегда выпадающего на воскресенье

Масленичная неделя, потом долгий Великий пост, потом Светлое Христово Воскресенье (Пасха) – так выглядит цепочка из праздников и ограничений, существенно влияющая на жизни религиозных россиян.

Какого числа Пасха 2024

В 2024 году Пасху православные христиане отметят 5 мая.

Пасха считается праздником победы жизни над смертью. Главный смысл светлого праздника становится понятным, если вспомнить другое его наименование – Воскресение Христово.

В праздник верующие вспоминают величайшее чудо в христианской истории – воскрешение Иисуса Христа.

Какого числа начнется Великий пост 2024

К празднованию Пасхи принято готовиться заранее – и телом, и духом. Христиане стараются соблюдать строгий и долгий Великий пост.

В 2024 году Великий пост продлится с 18 марта по 4 мая.

Верующие начинают поститься в понедельник, ровно за семь недель Пасхи.

Когда будет Масленица 2024

В 2024 году праздник Масленица наступит в воскресенье, 17 марта.

А Масленичная неделя, предваряющая это событие, начнется раньше – с 11 марта.

Изначально Масленица была языческим праздником, торжеством в честь уходящей зимы и приходящего тепла. С приходом христианства смысл события изменился: Масленичная неделя стала временем подготовки к посту.

Взято отсюда.

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