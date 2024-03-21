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Когда будут родительские субботы Великого поста 2024 и почему важно помянуть умерших

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Когда будут родительские субботы Великого поста 2024 и почему важно помянуть умерших

Фото: Виталий Барабаш

В православной церкви есть несколько особых дней, когда поминовению усопших уделяется максимальное внимание. Это родительские субботы. Во время Великого поста их будет целых три

В православной церкви родительской субботой называют специальные дни, когда принято молиться за упокой умерших. Родительскими они именуются потому, что родители – самые близкие нам люди.

Родительские субботы Великого поста 2024

  • Суббота 2-й седмицы Великого поста – 30 марта,
  • суббота 3-й седмицы Великого поста – 6 апреля,
  • суббота 4-й седмицы Великого поста – 13 апреля, пишет “Правмир”.

    • Как правильно провести родительскую субботу

    В православных храмах служат панихиды, верующие поминают своих умерших близких молитвой в храме, а потом по возможности едут на кладбища и убирают могилки.

    По церковным правилам самое главное дело родительской субботы – молитва об усопших. Согласно учению православной церкви это самое важное, что живые могут сделать для душ усопших. Умершие не могут самостоятельно творить добрые дела, поэтому особенно нуждаются в молитвенной помощи близких.

    Взято отсюда.

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