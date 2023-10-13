Бабушки. Пожилые женщины Фото: Unsplash.com

Пора выбирать подарки своим любимым бабушкам и дедушкам. Теплый и неформальный семейный праздник приближается, и уже скоро многие семьи соберутся за торжественным столом

Октябрь принес сразу два повода сходить в гости к своим пожилым родственникам. В начале месяца это был День пожилого человека, а в конце – праздник бабушек и дедушек.

День бабушек и дедушек в 2023 году

Неофициальный, но очень милый праздник – День бабушек и дедушек – создан, чтобы напоминать об их важной роли в жизни подрастающего поколения.

В России День бабушек и дедушек отмечают 28 октября.

В разных странах “дедуль и бабуль” чествуют в разные дни. В нашей стране дата выбрана неслучайно. Именно в конце второго осеннего месяца у древних славян отмечались Осенние Деды – праздник, который укреплял связь с предками и объединял все поколения.

Какие еще праздники бабушек и дедушек есть?

В России существует отдельный праздник – День бабушек, который отмечают 26 мая.

Также у нас отмечают и День дедушек – 22 января.

Поздравления бабушкам и дедушкам

Дедуля и бабуля,

Желаю вам добра!

В День бабушек и дедушек –

Лишь счастья вам, тепла!

Бабушки и дедушки,

Родные и любимые!

Мы вас обожаем,

Вы незаменимые!

Дорогие наши, поздравляю с Днем бабушек и дедушек! Говорят, что любить сильнее, чем своих детей, можно только своих внуков. Спасибо вам за то неземное тепло и нежную убаюкивающую ласку, которую вы дарите! Пускай крепкое здоровье сопровождает вас каждый день. Пусть на душе царят мир, гармония и радость, а в доме звучит веселый смех и пахнет ароматными пирогами!

Теплые руки, крепкие объятия, горячие поцелуи… Нет прекрасней места, чем то, где рядом бабушки и дедушки. Вы делаете мир добрее, а нас – счастливее. Живите вечно и радуйте нас светом своего сердца!

Источник

город горняк

горняк22