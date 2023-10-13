Когда День бабушек и дедушек и как тепло поздравить любимых с праздником
Бабушки. Пожилые женщины Фото: Unsplash.com
Пора выбирать подарки своим любимым бабушкам и дедушкам. Теплый и неформальный семейный праздник приближается, и уже скоро многие семьи соберутся за торжественным столом
Октябрь принес сразу два повода сходить в гости к своим пожилым родственникам. В начале месяца это был День пожилого человека, а в конце – праздник бабушек и дедушек.
День бабушек и дедушек в 2023 году
Неофициальный, но очень милый праздник – День бабушек и дедушек – создан, чтобы напоминать об их важной роли в жизни подрастающего поколения.
В России День бабушек и дедушек отмечают 28 октября.
В разных странах “дедуль и бабуль” чествуют в разные дни. В нашей стране дата выбрана неслучайно. Именно в конце второго осеннего месяца у древних славян отмечались Осенние Деды – праздник, который укреплял связь с предками и объединял все поколения.
Какие еще праздники бабушек и дедушек есть?
В России существует отдельный праздник – День бабушек, который отмечают 26 мая.
Также у нас отмечают и День дедушек – 22 января.
Поздравления бабушкам и дедушкам
Дедуля и бабуля,
Желаю вам добра!
В День бабушек и дедушек –
Лишь счастья вам, тепла!
Бабушки и дедушки,
Родные и любимые!
Мы вас обожаем,
Вы незаменимые!
Дорогие наши, поздравляю с Днем бабушек и дедушек! Говорят, что любить сильнее, чем своих детей, можно только своих внуков. Спасибо вам за то неземное тепло и нежную убаюкивающую ласку, которую вы дарите! Пускай крепкое здоровье сопровождает вас каждый день. Пусть на душе царят мир, гармония и радость, а в доме звучит веселый смех и пахнет ароматными пирогами!
Теплые руки, крепкие объятия, горячие поцелуи… Нет прекрасней места, чем то, где рядом бабушки и дедушки. Вы делаете мир добрее, а нас – счастливее. Живите вечно и радуйте нас светом своего сердца!
город горняк
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