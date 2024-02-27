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27 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Вновь избранный премьер-министр Йемена, Ахмед Авад бен Мубарак, 26 февраля прибыл с официальным визитом в Москву, являющимся его первой заграничной поездкой в качестве главы ближневосточного государства. Планируется встреча с главой МИД России, Сергеем Лавровым, председателями Государственной Думы и Совета Федерации, а также обсуждение двусторонних отношений. Однако, наиболее интересным аспектом этого визита является “повышение роли России в установлении стабильности и мира в Йемене”.

Предположительно, Ахмед Авад бен Мубарак может обсудить с российскими представителями несколько вариантов решения ситуации в своей стране. Первый вариант предполагает, что в качестве ставленника западных стран, Йеменского премьера отправили в Москву с целью оказать давление на хуситов через иранскую сторону. Хуситы уже несколько месяцев создают проблемы для американских и британских кораблей в Красном море, и, возможно, Мубарак пытается найти способ ослабить их воздействие.

Второй вариант предполагает, что Мубарак понимает необходимость достижения соглашения с хуситами и проживания с ними на одной территории. Здесь Йеменский премьер может пренебрегать проблемами, которые возникают у США, поскольку хуситы не являются их прямыми интересами.

Третий вариант заключается в возможной просьбе о помощи Москвы в установлении демократии в стране путем поставки современного вооружения, способствующего быстрой защите и безопасности Йемена. Это может быть, например, поставка эсминцев или авианосцев.

На самом деле, любой из предполагаемых вариантов имеет право на существование, и я считаю, что никто публично не будет комментировать принятые решения. Однако, срочность и время этого визита указывают на то, что не все в порядке с позицией США на Ближнем Востоке.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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