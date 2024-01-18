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Когда и где набирать святую воду на Крещение, что можно и нельзя с ней делать

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Когда и где набирать святую воду на Крещение, что можно и нельзя с ней делать

Разбираемся, где правильно брать, как хранить и использовать святую воду в повседневной жизни

1

Когда можно набирать крещенскую воду?

Крещенскую воду можно набрать всего два дня в году – 18 и 19 января – вода поэтому отношение к ней особое, пишет православный портал “Фома”.

Набрать в церкви святой воды можно в течение всего года. Малое водосвятие может совершаться в храмах почти каждый день. А вот более торжественное Великое водосвятие бывает всего два раза в году – в канун и в сам праздник Крещения Господня.

Крещенская вода называется Великой Агиасмой, и отношение к ней особое, однако и освященная церковным служителем вода в течение года, и крещенская обладают одинаковыми свойствами.

2

Как употребляют святую воду?

Святую воду пьют с благоговением и молитвой. Ее обычно пьют натощак, но позволительно и после еды.

Святой водой можно освятить крестик.

Помимо употребления внутрь, ею можно окропить жилище, продукты питания и домашних животных. Особенно рекомендуется это сделать в праздник Крещения Господня, принеся домой из храма только что освященную крещенскую воду.

3

Как хранить святую воду?

К святой воде следует относиться с благоговением и хранить ее нужно в специально отведенном месте, лучше рядом с иконами. Не нужно хранить святую воду на полу.

4

Правда ли, что святая вода не портится?

Действительно, в отличие от обычной воды, святая не портится очень долго. Крещенскую воду верующие обычно хранят целый год, до следующего Крещения. Однако случается, что святая вода может испортиться довольно быстро. Нельзя сказать точно, почему так происходит, но можно предположить, что ее хранили неподобающим образом или использовали не по назначению.

5

Если святая вода испортилась, куда ее вылить?

Святую воду можно вылить в так называемое непопираемое место, где святыню не будут топтать ногами. Можно полить испортившейся святой водой растения или вылить ее в водоем с проточной водой.

6

Что нельзя делать со святой водой?

Согласно Евангелие, святую воду нельзя давать животным.
Святой водой нельзя мыться.
Святую воду нельзя хранить на полу.
Святую воду нельзя добавлять в пищу, как вкусовую добавку или БАД, нельзя варить еду на святой воде.

Святую воду нельзя сделать в домашних условиях, разъясняет “Фома”.

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Взято отсюда

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