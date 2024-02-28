Послание президента Федеральному Собранию Фото: kremlin.ru

Ежегодно Владимир Путин выступает перед Федеральным собранием: в нем президент излагает собственную оценку ситуации в государстве и обозначает задачи на будущее

Послание Владимира Путина Федеральному собранию – безусловно, одно из главных политических событий февраля 2024 года. Рассказываем, когда оно состоится, где его можно будет посмотреть и правда ли, что послание покажут в кинотеатрах.

Какого числа будет послание Путина – 2024

На сайте Кремля размещен анонс: президент обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года.

Во сколько смотреть послание Путина

Начало трансляции назначено на 12:00 по московскому времени. На мероприятие выделен час эфирного времени, но при необходимости включение продлят, сообщают “Известия”.

Где смотреть послание Путина – 2024

Послание Путина российскому парламенту будут транслировать федеральные каналы Первый и “Россия 1”.

Также послание президента будут транслировать некоторые крупные радиостанции, к примеру “Маяк”.

А правда, что послание будут показывать и в кинотеатрах?

Да. Так, выступление президента будут транслировать в 17 городах России в кинотеатрах сети “Синема 5”.

Трансляцию в зале кинотеатров смогут посмотреть жители Набережных Челнов, Казани, Нижнекамска, Санкт-Петербурга, Уфы, Пензы, Перми и других городов.

О чем будет послание Путина

Послание президента Федеральному собранию задаст вектор развития России на долгую перспективу, считают опрошенные РИА Новости российские сенаторы.

Политики ожидают, что большая часть послания будет посвящена внутренней политике России и, в частности, экономике страны.

“Полагал бы, что в фокусе внимания традиционно будет и социальный комплекс – поддержка наших героев и их семей, сохранение ориентации на помощь всем нуждающимся в ней, на защиту справедливости в обществе”, – добавил сенатор Сергей Перминов.

Также сенаторы ждут, что президент коснется вопросов социальной сферы, актуальных для новых регионов, а также выскажется о специальной военной операции.

Источники “Коммерсанта” считают, что российский лидер в своей речи затронет цели России в специальной военной операции (СВО), суверенитет страны, ее социально-экономическое будущее и семейные ценности.

Послание президента – 2023

В 2023 году президент обратился с посланием к Федеральному собранию 21 февраля – в преддверии Дня защитника Отечества и годовщины спецоперации на Украине. Послание Федеральному собранию шло почти два часа.

Взято отсюда