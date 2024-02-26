Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Администрация президента озвучила дату послания Путина российскому парламенту. Рассказываем, какого числа, где и во сколько его покажут, что это за послание и о чем скажет президент

Дата послания Путина Федеральному собранию в 2024 году уже известна. А предыдущее было оглашено в феврале 2023 года. Оно было 28-м в новейшей истории России и 18-м для Владимира Путина, отмечает ТАСС.

Какого числа послание Путина – 2024

Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием 29 февраля 2024 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Кремль.

Ранее звучали предположения, что послание парламенту будет 27–28 февраля. Источник в губернаторском корпусе заявлял журналистам издания, что эти даты весьма вероятны.

Во сколько и где смотреть послание Владимира Путина

Послание Владимира Путина Федеральному собранию покажут по телевидению 29 февраля.

Начало трансляции назначено на 12:00 по московскому времени.

Послание будут транслировать федеральные каналы Первый и “Россия 1”, а также многие другие российские СМИ.

Чего ждать от послания Путина Федеральному собранию

Источники “Коммерсанта” считают, что российский лидер в своей речи затронет цели России в специальной военной операции (СВО), суверенитет страны, ее социально-экономическое будущее и семейные ценности.

Послание президента – 2023

В 2023 году президент обратился с посланием к Федеральному собранию 21 февраля – в преддверии Дня защитника Отечества и годовщины спецоперации на Украине.

Послание Федеральному собранию шло почти два часа.

Взято отсюда