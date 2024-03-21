Известный спортивный журналист скончался 19 марта

Василий Уткин / Фото: сообщество ЛФК “Эгриси” во “ВКонтакте”

Стало известно, когда состоится прощание с Василием Уткиным. Один из самых популярных футбольных комментаторов страны умер 19 марта. О дате прощания сообщил медиафутбольный клуб “Эгриси”, которым владел журналист.

Похороны состоятся в Москве. О том, где и во сколько можно будет попрощаться с Василием Уткиным, – в материале amic.ru.

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Когда пройдут прощание с Василием Уткиным и его похороны?

Прощание и похороны пройдут в субботу, 23 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ЛФК “Эгриси”. 2

Где пройдет прощание с Василием Уткиным?

Прощание состоится в Москве, в Центральной клинической больнице при президенте России с 11:00 до 14:00 по московскому времени. Адрес: ул. маршала Тимошенко, 25. 3

Что случилось с Василием Уткиным и от чего он умер?

Василию Уткину стало плохо днем 19 марта. Его экстренно доставили в больницу, где у него остановилось кровообращение. Как сообщал Telegram-канал Baza, комментатора пытались реанимировать дважды. В первый раз у врачей получилось, но во второй раз они оказались бессильны. Медикам оставалось констатировать лишь смерть Уткина. Причиной смерти назвали тромбоэмболию легочной артерии. Другими словами, у Василия Уткина оторвался тромб. На момент смерти ему было 52 года. 4

Чем запомнился Василий Уткин?

Василий Уткин – легенда отечественной российской журналистики. Это один из самых известных футбольных комментаторов, который привил любовь к игре целому поколению болельщиков.

На телевидении он начал работать в 1989 году. В 1994-м создал передачу “Футбольный клуб”, которая стала культовой. С 2010-го по 2015-й возглавлял группу спортивных каналов “НТВ-Плюс”. Будучи главным редактором, он дал дорогу в профессию многим молодым и талантливым журналистам.

В 2004 и 2005 годах Василий Уткин получал ТЭФИ в номинации “Лучший спортивный комментатор”.

Комментировать матчи на телевидении он перестал в 2015-м.

Помимо основной деятельности, снимался в кино, вел колонки во многих федеральных изданиях. В 2017 году стал сотрудничать с любительским футбольным клубом “Эгриси”, став его владельцем.

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