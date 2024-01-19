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Когда и где в Барнауле в 2024 году будут проходить продовольственные ярмарки

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Когда и где в Барнауле в 2024 году будут проходить продовольственные ярмарки

Продовольственная ярмарка в Барнауле Фото: barnaul.org

В администрации краевой столицы подписано постановление о проведении специализированных продовольственных ярмарок выходного дня в текущем году

Практику проведения традиционных продовольственных ярмарок продолжат в 2024 году в Барнауле. Когда и на каких площадках они будут организованы – в материале “Толка”.

1

Зачем в городе организуют продовольственные ярмарки?

Как сказано в соответствующем постановлении городской администрации, ярмарки организуются в целях улучшения обеспечения населения города сельскохозяйственной продукцией, поддержки малообеспеченного населения и местных товаропроизводителей, сдерживания роста цен.

2

В какой период в городе проводятся продовольственные ярмарки?

Традиционно ярмарочные площадки выходного дня в Барнауле работают во всех районах города в весенне-осенний период. В этом году ярмарки будут работать по субботам со 2 марта по 18 мая и с 7 сентября по 2 ноября с 10.00 до 14.00.

3

Когда и где будут организованы ярмарочные площадки?

Расписание проведения продовольственных ярмарок выглядит так:

  • 2 марта – проспект Ленина, 71; улица Энтузиастов, 12в; площадь Народная; улица Германа Титова, 9; проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21а.
  • 16 марта – сквер 60 лет СССР; улица Новосибирская, 16в; поселок Казенная Заимка, улица Кольцевая, 11а; улица Германа Титова, 9; село Лебяжье; микрорайон Затон.
  • 23 марта – проспект Ленина, 71; улица Энтузиастов, 12в; площадь Народная; улица Германа Титова, 9; проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21а.
  • 30 марта – сквер 60 лет СССР; улица Новосибирская, 16в; поселок Научный Городок; улица Германа Титова, 9; село Лебяжье; микрорайон Затон.
  • 6 апреля – проспект Ленина, 71; улица Энтузиастов, 12в; площадь Народная; улица Германа Титова, 9; проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21а.
  • 13 апреля – сквер 60 лет СССР; улица Новосибирская, 16в; поселок Научный Городок; улица Германа Титова, 9; село Лебяжье; микрорайон Затон.
  • 20 апреля – проспект Ленина, 71; улица Энтузиастов, 12в; площадь Народная; улица Германа Титова, 9; проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21а.
  • 27 апреля – сквер 60 лет СССР; улица Новосибирская, 16в; поселок Научный Городок; улица Германа Титова, 9; село Лебяжье; микрорайон Затон.
  • 4 мая – проспект Ленина, 71; улица Энтузиастов, 12в; площадь Народная; улица Германа Титова, 9; проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21а.
  • 18 мая – сквер 60 лет СССР; улица Новосибирская, 16в; поселок Гоньба (улица Советская, 2а); улица Германа Титова, 9; село Лебяжье; микрорайон Затон.
  • 7 сентября – проспект Ленина, 71; улица Энтузиастов, 12в; площадь Народная; улица Германа Титова, 9; проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21а.
  • 14 сентября – сквер 60 лет СССР; улица Новосибирская, 16в; поселок Научный Городок; улица Германа Титова, 9; село Лебяжье; микрорайон Затон.
  • 21 сентября – проспект Ленина, 71; улица Энтузиастов, 12в; площадь Народная; улица Германа Титова, 9; проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21а.
  • 28 сентября – сквер 60 лет СССР; улица Новосибирская, 16в; поселок Казенная Заимка, улица Кольцевая, 11а; улица Германа Титова, 9; село Лебяжье; микрорайон Затон.
  • 5 октября – проспект Ленина, 71; улица Энтузиастов, 12в; площадь Народная; улица Германа Титова, 9; проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21а.
  • 12 октября – сквер 60 лет СССР; улица Новосибирская, 16в; поселок Научный Городок; улица Германа Титова, 9; село Лебяжье; микрорайон Затон.
  • 19 октября – проспект Ленина, 71; улица Энтузиастов, 12в; площадь Народная; улица Германа Титова, 9; проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21а.
  • 26 октября – сквер 60 лет СССР; улица Новосибирская, 16в; поселок Научный Городок; улица Германа Титова, 9; село Лебяжье; микрорайон Затон.
  • 2 ноября – проспект Ленина, 71; улица Энтузиастов, 12в; площадь Народная; улица Германа Титова, 9; проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21а.

Взято отсюда

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