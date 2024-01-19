Продовольственная ярмарка в Барнауле Фото: barnaul.org

В администрации краевой столицы подписано постановление о проведении специализированных продовольственных ярмарок выходного дня в текущем году

Практику проведения традиционных продовольственных ярмарок продолжат в 2024 году в Барнауле. Когда и на каких площадках они будут организованы – в материале “Толка”.

1

Зачем в городе организуют продовольственные ярмарки?

Как сказано в соответствующем постановлении городской администрации, ярмарки организуются в целях улучшения обеспечения населения города сельскохозяйственной продукцией, поддержки малообеспеченного населения и местных товаропроизводителей, сдерживания роста цен.

2

В какой период в городе проводятся продовольственные ярмарки?

Традиционно ярмарочные площадки выходного дня в Барнауле работают во всех районах города в весенне-осенний период. В этом году ярмарки будут работать по субботам со 2 марта по 18 мая и с 7 сентября по 2 ноября с 10.00 до 14.00.

3

Когда и где будут организованы ярмарочные площадки?

Расписание проведения продовольственных ярмарок выглядит так:

2 марта – проспект Ленина, 71; улица Энтузиастов, 12в; площадь Народная; улица Германа Титова, 9; проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21а.

16 марта – сквер 60 лет СССР; улица Новосибирская, 16в; поселок Казенная Заимка, улица Кольцевая, 11а; улица Германа Титова, 9; село Лебяжье; микрорайон Затон.

23 марта – проспект Ленина, 71; улица Энтузиастов, 12в; площадь Народная; улица Германа Титова, 9; проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21а.

30 марта – сквер 60 лет СССР; улица Новосибирская, 16в; поселок Научный Городок; улица Германа Титова, 9; село Лебяжье; микрорайон Затон.

6 апреля – проспект Ленина, 71; улица Энтузиастов, 12в; площадь Народная; улица Германа Титова, 9; проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21а.

13 апреля – сквер 60 лет СССР; улица Новосибирская, 16в; поселок Научный Городок; улица Германа Титова, 9; село Лебяжье; микрорайон Затон.

20 апреля – проспект Ленина, 71; улица Энтузиастов, 12в; площадь Народная; улица Германа Титова, 9; проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21а.

27 апреля – сквер 60 лет СССР; улица Новосибирская, 16в; поселок Научный Городок; улица Германа Титова, 9; село Лебяжье; микрорайон Затон.

4 мая – проспект Ленина, 71; улица Энтузиастов, 12в; площадь Народная; улица Германа Титова, 9; проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21а.

18 мая – сквер 60 лет СССР; улица Новосибирская, 16в; поселок Гоньба (улица Советская, 2а); улица Германа Титова, 9; село Лебяжье; микрорайон Затон.

7 сентября – проспект Ленина, 71; улица Энтузиастов, 12в; площадь Народная; улица Германа Титова, 9; проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21а.

14 сентября – сквер 60 лет СССР; улица Новосибирская, 16в; поселок Научный Городок; улица Германа Титова, 9; село Лебяжье; микрорайон Затон.

21 сентября – проспект Ленина, 71; улица Энтузиастов, 12в; площадь Народная; улица Германа Титова, 9; проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21а.

28 сентября – сквер 60 лет СССР; улица Новосибирская, 16в; поселок Казенная Заимка, улица Кольцевая, 11а; улица Германа Титова, 9; село Лебяжье; микрорайон Затон.

5 октября – проспект Ленина, 71; улица Энтузиастов, 12в; площадь Народная; улица Германа Титова, 9; проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21а.

12 октября – сквер 60 лет СССР; улица Новосибирская, 16в; поселок Научный Городок; улица Германа Титова, 9; село Лебяжье; микрорайон Затон.

19 октября – проспект Ленина, 71; улица Энтузиастов, 12в; площадь Народная; улица Германа Титова, 9; проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21а.

26 октября – сквер 60 лет СССР; улица Новосибирская, 16в; поселок Научный Городок; улица Германа Титова, 9; село Лебяжье; микрорайон Затон.

2 ноября – проспект Ленина, 71; улица Энтузиастов, 12в; площадь Народная; улица Германа Титова, 9; проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21а.

Взято отсюда