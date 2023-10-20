Когда и где в Барнауле установят главную новогоднюю елку
Елка на площади Сахарова Фото: Олег Укладов
Городские власти уже приступили к формированию общего плана новогодних мероприятий и обсудили, как этой зимой подготовят краевую столицу к празднику
До Нового года еще далеко, но в Барнауле уже во всю готовятся к празднику. 19 октября в администрации прошло первое заседание оргкомитета под руководством главы города Вячеслава Франка. План мероприятий все еще формируется, но уже известно, когда и где в этом году установят главную новогоднюю елку и ледовый городок. Обо всем этом – в материале “Толка”.
1
Где в Барнауле будет стоять главная новогодняя елка?
В этом году ее установят на площади Сахарова. К установке новогодней ели планируют приступит в декабре.
Рядом с ней построят снежные и ледовые скульптуры и детский лабиринт с подсветкой. Территорию украсят виньетками и световыми растяжками.
Также в этом году на Сахарова планируют открыть ледовый каток с пунктом проката.
2
Будут ли перекрывать площадь Сахарова зимой?
Да, из-за строительства новогоднего городка движение транспорта на этом участке Социалистического проспекта будет ограничено.
С какого числа декабря и в течение какого периода будет действовать перекрытие – пока не сообщается.
При этом присутствующий на заседании начальник управления МВД России по Барнаулу Александр Майдоров напомнил, что в период предновогодних праздников интенсивность дорожного движения в Барнауле увеличивается. А потому, по его мнению, необходимо постараться сократить сроки перекрытия движения на площади Сахарова.
3
Планируют ли в этом году покупать новую елку?
Нет. Специалист провели инвентаризацию конструкции новогодней ели, светового оборудования и украшений. И пришли к выводу, что все элементы находятся в исправном состоянии и смогут украсить площадь и в этом году, сообщил председатель городского комитета по дорожному хозяйству Валерий Ведяшкин.
4
Какого числа откроют главную новогоднюю елку на площади Сахарова?
Это произойдет в пятницу, 29 декабря, в 17.00. В этот вечер здесь организуют праздничное концертно-театрализованное представление “Царевна-Лебедь”.
5
Когда и как будут украшать город к Новому году?
Улицы Барнаула планируют украсить световыми фигурами, скульптурами, баннерами, светодиодными гирляндами. Праздничные элементы появятся на въездных магистралях, центральных улицах, площадях и парках, торговых центрах.
Как рассказал председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев, до 1 декабря в краевом центре проведут инвентаризацию всех праздничных конструкций. А вот новогоднее оформление будет готово к 15 декабря.
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