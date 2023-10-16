Фото: Антон Федотов

Закон не предусматривает крайних сроков создания правительства региона. Чтобы оно заработало, губернатору нужно назначить 14 заместителей и министров

Точного срока, к которому губернатор Алтайского края Виктор Томенко после выборов сформирует новое правительство, нет. Во-первых, это не предусмотрено законом. А во-вторых, кандидатуры шести министров и двух вице-премьеров нужно согласовывать. Так что процесс может затянуться. Это следует из официального ответа за запрос “Толка”.

Что со сроками формирования правительства?

По закону о правительстве края, оно считает сформированным со дня, который в своем указе укажет губернатор, но не раньше, чем он назначит минимум две трети его членов.

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“Таким образом, конкретных сроков формирования правительства Алтайского края законодательством не установлено“, – говорится в ответе.

Членами правительства являются не все руководители краевых ведомств, а только председатель (он же губернатор), его заместители и министры. В действующей структуре, согласно указу губернатора , это 21 человек: глава кабмина, девять его заместителей и 13 министров (двое из которых совмещают посты как замы).

То есть требуется назначение минимум 14 членов правительства для его формирования. На данный момент назначены шесть вице-премьеров:

Денис Губин (курирует внутреннюю и информационную политику, спорт и культуру),

Иван Кибардин (имущественные отношения, туризм, охрана культурных памятников, а также градостроительный, жилищный и финансовый надзор),

Александр Климин (промышленность, строительство и ЖКХ, транспорт, тарифы),

Александр Лукьянов (сельское хозяйство, переработка, ветеринария, природа и экология),

Виталий Снесарь (администрация губернатора и правительства, управделами, минцифры, департаменты, обеспечивающие взаимодействие с различными структурами),

Игорь Степаненко (здравоохранение, образование, социальная защита).

Из министров назначены только главы минсоцзащиты и минцифры – Наталья Оськина и Евгений Зрюмов соответственно.

Итого – девять человек, включая Томенко. До необходимого минимума нужно еще пять.

В 2018 году Томенко сформировал правительство 22 октября, писал ТАСС .

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Как объяснили в правительстве, часть кандидатов необходимо согласовать в профильных федеральных министерствах. В их числе:

министр финансов,

министр здравоохранения,

министр образования и науки,

министр природных ресурсов и экологии,

министр промышленности и энергетики,

министр спорта.

“Обычно сроки согласований при назначении на указанные должности составляют один месяц, которые могут быть уменьшены или увеличены в зависимости от особенностей установленных порядков“, – уточнили в ответе на запрос “Толка“.

Также двух заместителей, которые совмещают и министерские должности, должны согласовать депутаты краевого парламента: это вице-премьеры – министры финансов и экономического развития. В предыдущем составе это были Данил Ситников и Анатолий Нагорнов.

На ближайшую октябрьскую сессию (26 октября) вынесен вопрос о повторном утверждении на пост Ситникова. А вот Нагорнова согласовать не предлагается, во всяком случае пока.

Данил Ситников Фото: Дмитрий Черских / пресс-служба АКЗС

Добавим, что и прежнего своего назначения последний ждал долго. После ухода его предшественника – Павла Дитятева – с начала 2019 года Нагорнов почти два года работал с приставкой “и. о.”, и, по данным “Толка“, предпринимались активные попытки найти другую кандидатуру. Но в конце 2021 года губернатор официально его назначил министром и вице-премьером.

Примечательно, что сейчас Нагорнов находится в статусе врио даже не второй раз. Он исполнял обязанности главы минэко еще до назначения Дитятева, когда пост покинул другой молодой управленец – Николай Чиняков.

Переделят ли сферы ответственности у замов?

“Решение о перераспределении обязанностей между заместителями председателя правительства Алтайского края, а также об изменении состава правительства в настоящее время не принималось“, – говорится в ответе.

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Дело в том, что указом губернатора о структуре правительства предусмотрено девять заместителей. Сейчас их фактически восемь . То есть теоретически еще одного вице-премьера могут назначить, но тогда перераспределение полномочий будет неизбежно.

Тем более что и раньше, в предыдущие пять лет правления Томенко, такое случалось. Например, Игорь Степаненко, изначально курировавший только вопросы ГО и ЧС, затем возглавил весь социальный блок.

Между тем уже после сентябрьских выборов неоднократно СМИ и Telegram-каналы сообщали о возможности перехода Дмитрия Попова, министра здравоохранения, на пост социального вице-премьера. Такие слухи возникают не впервые , и раньше они не подтверждались, но если они окажутся состоятельны на этот раз, то передел сфер ответственности окажется неизбежным.

Назначит ли Томенко первого заместителя?

Региональным законом о госдолжностях такой пост в правительстве может быть введен. При предыдущем губернаторе Александре Карлине его занимал Сергей Локтев.

В сентябре циркулировала информация о том, что, возможно, в новом составе правительства ее займет Виталий Снесарь.

Виталий Снесарь Фото: Виталий Барабаш Дмитрий Черских / пресс-служба АКЗС

Однако “в настоящее время губернатором Алтайского края решение о назначении на указанную должность не принималось”, – сообщается в ответе.

Появятся ли новые министры?

По данным инсайдеров, экспертов и других СМИ, радикального обновления кабинета министров ждать не приходится и большая часть руководителей министерств и ведомств сохранят свои посты.

Согласно уже принятым решениям свои портфели сохранили не только шесть заместителей и два министра, но и начальники управлений по туризму (Евгений Дешевых), по имуществу (Александр Теплов).

Помимо повышения Попова, среди возможных кадровых ротаций обсуждается смена руководителя в минспорта – предположительно, вместо Максима Рябцева его возглавит краевой депутат, чемпион мира, Европы и олимпийский призер по дзюдо Иван Нифонтов.

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Взято отсюда