Когда и как в Барнауле пройдет онлайн-голосование за благоустройство общественных зон

Фото: barnaul.org

Жителям краевой столицы предстоит выбирать территорию для будущего комплексного благоустройства из 37 общественных пространств

Детали проведения онлайн-голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2025 году обсудили в администрации Барнаула. Подробнее о том, когда состоится эта процедура, – в материале “Толка”.

1 О каком голосовании идет речь?

Голосование за выбор общественных территорий для благоустройства проходит ежегодно в рамках реализации федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” национального проекта “Жилье и городская среда”, инициированного президентом России.

Особое значение имеет то, что посредством голосования барнаульцы получают возможность самостоятельно определить, какие общественные пространства будут благоустроены.

2 Когда в этом году состоится голосование?

По словам председателя городского комитета по благоустройству Петра Воронкова, в 2024 году онлайн-голосование пройдет в марте и апреле.

3 Сколько территорий будет представлено в списке для голосования?

Барнаульцы смогут отдать свой голос за одну из 37 территорий . Полный список общественных пространств-претендентов на благоустройство будет опубликован в начале марта, уточнили “Толку” в администрации регионального центра.

Кроме того, жители Барнаула в рамках голосования смогут выбрать понравившийся дизайн-проект второго этапа благоустройства территории бывшего парка имени Ленина. Первый этап благоустройства этой территории, напомним, будет реализован уже в текущем году.

4 Как будет организовано информирование о проведении онлайн-голосования?

В проведении голосования будут активно помогать волонтеры. В настоящее время осуществляется набор добровольцев, желающих принять участие в этой работе. Волонтером может стать любой горожанин в возрасте старше 14 лет. Для этого необходимо лишь пройти регистрацию на платформе ДОБРО.РФ “Голосование за благоустройство – 2024“.

Главная задача волонтеров – сообщать жителям о возможности участия в голосовании, объяснять его цели и значение для родного города, а также рассказывать о парках, скверах и других территориях, за которые можно будет отдать голос.

Помимо этого, курировать каждую территорию, принимающую участие в голосовании, будут депутаты Барнаульской городской Думы. Это позволит проводить информационную работу среди населения, чтобы объяснить важность участия в голосовании.

5 А сколько территорий уже благоустроили в Барнауле по нацпроекту “Жилье и городская среда“?

С 2019 года в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” нацпроекта “Жилье и городская среда“, а также по муниципальной программе в Барнауле благоустроено 17 общественных пространств.

Взято отсюда.

новости республики алтай сегодня , новости горного алтая последние свежие ,