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Когда и в каких храмах Барнаула пройдут рождественские богослужения?

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Традиционные службы начнутся вечером 6 января

Когда и в каких храмах Барнаула пройдут рождественские богослужения?

Фото: amic.ru

7 января православные во всем мире отмечают один из главных религиозных праздников – Рождество Христово. По этому случаю в храмах проводят традиционные литургии. Пройдут богослужения и в Барнауле – в главных церквях краевой столицы состоятся Божественные литургии.

Полное расписание рождественских служб в Барнауле в 2024 году – в материале amic.ru. 

Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137)

6 января

  • 17:00 – Всенощное бдение
  • 22:00 – Исповедь
  • 00:00 – Божественная литургия святителя Василия Великого

7 января

  • 9:00 – Поздняя литургия

Александро-Невский Собор (ул. Антона Петрова, 221)

6 января

  • 17:00 – Всенощное бдение
  • 22:00 – Исповедь
  • 00:00 – Божественная литургия

7 января

  • 9:00 – Поздняя литургия

Дмитриевский храм (пл. Спартака, 10)

6 января

  • 17:00 – Всенощное бдение
  • 00:00 – Божественная Литургия святителя Василия Великого

7 января

  • 9:00 – Поздняя литургия

Храм Николая Чудотворца (пр-т Ленина, 36)

6 января

  • 17:00 – Всенощное бдение
  • 00:00 – Божественная Литургия

7 января

  • 9:00 – Поздняя литургия

Иверский семинарный храм при Барнаульском епархиальном управлении (пер. Ядринцева, 66)

6 января

  • в 17:00 – Всенощное бдение
  • в 22:00 – Исповедь
  • в 00:00 – Божественная Литургия

Знаменский Храм (ул. Большая Олонская, 24 )

6 января

  • 16:00 – Великое повечерие. Утреня.
  • 22:00 – Исповедь
  • 00:00 – Божественная Литургия святителя Василия Великого

7 января

  • 8:30 – Поздняя литургия

Иоанно-Богословская церковь (ул. Шумакова, 25а)

6 января

  • 17:00 – Всенощное бдение
  • 00:00 – Божественная Литургия

7 января

  • 9:00 – Поздняя литургия

Службы закончатся поздно ночью. Как мне потом добираться домой?

На общественном транспорте. По случаю рождества в Барнауле ночью 7 января будут ходить трамваи. Их расписание вы можете посмотреть в нашем материале.

Что делать, если я не могу попасть на богослужение?

Можно посмотреть прямую трансляцию. Традиционно краевой телеканал “Катунь 24” проведет включение с Рождественского ночного богослужения в Александро-Невском соборе. 

новости Алтайский

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