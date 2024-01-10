Прорубь Фото: pixabay.com

Это православное торжество традиционно завершает святочный период, который по обычаям начинался в ночь на Рождество 7 января

19 января ежегодно православные христиане отмечают один из важнейших церковных праздников – Крещение Господне, или Богоявление. В этом году дата выпала на пятницу, сообщает “Сиб.фм”.

Одной из традиций праздника является погружение в прорубь – такой обычай олицетворяет воспоминание о том, как Христос своим омовением освятил иорданские воды и символизирует очищение не только тела, но и души.

При этом священнослужители подчеркивают, что купание в ледяной воде – не обязательный атрибут праздника. Основным действием в Крещение является посещение богослужения.

Однако для тех, кто все же желает искупаться в проруби, эксперты составили простые правила, которые помогут провести погружение в воду безопасно и с наибольшей пользой:

Окунаться в воду следует после вечерней службы 18 января, в ночь на 19 января, а также весь следующий день до вечера.

Погружаться в воду нужно постепенно, а оставаться там можно не более 10–15 секунд. После выхода из проруби необходимо надеть на себя несколько слоев просторной теплой одежды и выпить чай с медом.

Чтобы избежать неприятных последствий, купаться следует закаленным и подготовленным людям без проблем со здоровьем. Нельзя нырять в прорубь детям, пожилым и беременным.

Кроме того, избегать крещенских купаний следует людям, которые страдают от сахарного диабета, туберкулеза, аритмии, хронических заболеваний почек, эпилепсии, гипертонической болезни, а также тем, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме.

Погружаться в прорубь необходимо в трезвом состоянии – купание в ледяной воде не совместимо с алкоголем.

Ранее “Толк” писал о том, какие правила нужно соблюсти на Рождественский мясоед. В праздник Рождества у православных завершался длительный пост и на столе у крестьян обязательно появлялось мясо, в первую очередь – свинина.

Взято отсюда