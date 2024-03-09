реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Когда лебеди начнут покидать Алтайский край

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Когда лебеди начнут покидать Алтайский край

У жителей Алтайского края есть последняя возможность посетить озеро «Светлое» перед началом сезонной миграции лебедей в Салехардскую тундру.

С установлением плюсовых температур лебеди начнут покидать территорию заказника. Кроме того, из-за сезонных погодных изменений возможно затруднение проезда к озеру, уточнили в Минприроды Алтайского края.

«Позвольте себе оторваться от повседневной рутины, оставить все заботы в стороне и успеть полюбоваться грациозными возвышенными лебедями на озере», – добавили в ведомстве.

Еще читают

Взято отсюда.

свежие новости алтай , новости горного алтая лента новостей ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Верблюжья прогулка, первые насекомые и отзывчивые барнаульцы. Что произошло…

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае…

Вселенская родительская суббота. Что обязательно нужно сделать в этот…

9 марта 2024 года в православной церкви — Вселенская родительская…

В Бийске легковушка протаранила несколько машин на парковке

ДТП в Бийске Фото: кадр видео t.me/biworkBMG Машина резко тронулась…

В центре Барнаула на перекрестке произошло страшное ДТП

Судя по кадрам, удар был очень сильным — обломки машин…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp