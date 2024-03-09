Когда лебеди начнут покидать Алтайский край

У жителей Алтайского края есть последняя возможность посетить озеро «Светлое» перед началом сезонной миграции лебедей в Салехардскую тундру.

С установлением плюсовых температур лебеди начнут покидать территорию заказника. Кроме того, из-за сезонных погодных изменений возможно затруднение проезда к озеру, уточнили в Минприроды Алтайского края.

«Позвольте себе оторваться от повседневной рутины, оставить все заботы в стороне и успеть полюбоваться грациозными возвышенными лебедями на озере», – добавили в ведомстве.

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Взято отсюда.

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