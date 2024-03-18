Храм. Свечи. Молитва. Церковь. Фото: Анна Меньшикова

Даты Великого поста меняются каждый год, однако он всегда начинается за семь недель до Пасхи. При этом сам пост всегда длится 48 дней

18 марта у православных христиан начался Великий пост, который продлится до 4 мая, сообщает “Фома”.

Когда святитель Иоанн Златоуст описал суть Великого поста так: “Пост есть пища для души”. Он “укрепляет душу”, “делает ее способной подниматься на высоту и помышлять о горнем” (небесном), возвышая над “удовольствиями и приятностями настоящей жизни”.

Верующие, которые соблюдают пост, добровольно ограничивают себя, чтобы уделять меньше внимания быту и суете и больше думать о состоянии души.

Что можно и нельзя делать во время Великого поста

Во время поста нужно:

не есть скоромное, то есть мясо, молоко и яйца. Кроме того, в целом в еде нужно быть сдержанным;

отказаться или ограничить время веселья, чтобы освободившееся часы посвятить добрым делам, душеполезным занятиям и внимательному взгляду на самого себя;

молиться, посещать богослужения, стараться жить церковной жизнью.

При этом верующим напоминают, что излишне строгое следование уставу может превратиться в подкармливание своей гордыни, а различные послабления могут вылиться в чревоугодие

Почему нельзя есть мясо в Великий пост?

Великий пост считается временем, когда человек душой и телом стремится к Богу. В свою очередь, пища животного происхождения тяжела и может помещать сосредоточиться на обращении к Господу.

Кроме того, ограничивая себя в некоторых продуктах, человек учится справляться со своими желаниями, что ему пригодится не только за столом, но и в жизни.

Можно ли есть морепродукты?

Единого мнения на этот счет не существует, одни считают, что морепродукты, как и рыбу, разрешается есть только на Благовещение и в Вербное воскресенье. Другие выступают за то, что морепродукты можно есть по субботам и воскресеньям во время всего Великого поста

Ранее “Толк” писал о том, какого числа будет православная Пасха в 2024 году.

Взято отсюда