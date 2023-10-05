Когда начинаются и сколько продлятся осенние каникулы для школьников

Каникулы. Школьники. Игра. Соревнование. Канат Фото: Unsplash.com

После летних каникул школьники отучились всего ничего, но многие ученики и их родители уже мечтают об осенних каникулах. До них осталось меньше месяца

Рассказываем, когда начинаются осенние каникулы у школьников, сколько они продлятся и какое расписание у всех каникул на 2023/2024 учебный год.

Когда начинаются осенние каникулы

Первая четверть для школьников закончится вместе с последней полной неделей октября. И осенние каникулы в школах начнутся 28 октября.

Сколько дней в осенних каникулах

Каникулы продлятся по 5 ноября. Это воскресенье. В понедельник, 6 ноября, школьники снова вернутся за парты.

Расписание каникул на 2023/2024 год:

осенние каникулы продлятся с 28 октября по 5 ноября 2023 года;

зимние каникулы продлятся с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года;

весенние каникулы продлятся с 25 марта по 1 апреля 2024 года;

летние каникулы продлятся с 1 июня по 31 августа 2024 года.

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