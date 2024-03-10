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Когда начнется веселая Масленичная неделя и из каких дней она состоит

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Когда начнется веселая Масленичная неделя и из каких дней она состоит

Чучело Масленицы Фото: barnaul.org

Масленица – это праздник, который сделал фантастический смысловой кульбит. Из языческого праздника плодородия и пресыщения он стал неделей подготовки к христианскому Великому посту

Масленичная неделя – это целый комплекс разнообразных обрядов: это и довольно молодые забавы (взятие снежного городка датируют началом XVIII века), и древнейшие ритуалы — выпекание блинов (которое было частью традиции поминовения предков), рассказывает Культура.РФ. А еще это смесь языческих традиций и христианского содержания, которые причудливо сплелись в праздничную неделю гуляний.

В славянской традиции Масленичная неделя делилась на два периода: Узкая и Широкая Масленица, пишет “Фома”. Узкая Масленица — это понедельник, вторник и среда. Широкая Масленица — четверг, пятница, суббота и воскресенье.

У каждого дня Масленицы были свои традиции и ритуалы:

  • Понедельник – Встреча: начинали печь блины, договаривались о времени и месте гуляний, заканчивали строить снежные города, качели, балаганы.

Первый блин дарили бедным соседям, чтобы те помянули усопших.

  • Вторник – Заигрыши: в этот день проходили смотрины невест. Родители стремились сосватать молодых до начала Великого поста, чтобы после Пасхи сыграть свадьбу.
  • Среда – Лакомки: зять приходил к теще на блины и приводил с собой других гостей. А еще в этот день было принято есть блинов, сколько душа пожелает.
  • Четверг – Разгуляй, день начала Широкой Масленицы. Хозяйственные работы прекращались, начинались гулянья.
  • Пятница – Тещины вечерки: теща приходила в гости к зятю с ответным визитом, причем брала с собой компанию подруг.
  • Суббота – Золовкины посиделки: молодые невестки приглашали в гости золовок и других родственников мужа.
  • Воскресенье – Проводы Масленицы и Прощеное воскресенье. Все люди просили друг у друга прощения, а в церквях совершался особый чин прощения. Вечером поминали усопших, ходили на кладбище.

Взято отсюда

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