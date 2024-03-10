Когда начнется веселая Масленичная неделя и из каких дней она состоит

Фото: barnaul.org
Масленица – это праздник, который сделал фантастический смысловой кульбит. Из языческого праздника плодородия и пресыщения он стал неделей подготовки к христианскому Великому посту
Масленичная неделя – это целый комплекс разнообразных обрядов: это и довольно молодые забавы (взятие снежного городка датируют началом XVIII века), и древнейшие ритуалы — выпекание блинов (которое было частью традиции поминовения предков), рассказывает Культура.РФ. А еще это смесь языческих традиций и христианского содержания, которые причудливо сплелись в праздничную неделю гуляний.
В славянской традиции Масленичная неделя делилась на два периода: Узкая и Широкая Масленица, пишет “Фома”. Узкая Масленица — это понедельник, вторник и среда. Широкая Масленица — четверг, пятница, суббота и воскресенье.
У каждого дня Масленицы были свои традиции и ритуалы:
Первый блин дарили бедным соседям, чтобы те помянули усопших.
Взято отсюда.
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