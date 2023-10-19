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Рассказываем, когда начинаются осенние каникулы у школьников, сколько они продлятся и какое расписание у всех каникул на 2023/2024 учебный год

Многие школьники (и их родители) начинают мечтать о наступлении осенних каникул уже со 2 сентября. Их надежды и чаяния на отдых совсем скоро осуществятся.

Когда осенние каникулы 2023

Школьники уйдут на отдых уже совсем скоро: осенние каникулы в школах начнутся 28 октября.

Сколько длятся осенние каникулы в 2023 году

Как и всегда, осенние каникулы продлятся неделю и закончатся 5 ноября. Это воскресенье. В понедельник, 6 ноября, школьники снова вернутся за парты.

Расписание других каникул на 2023/2024 год:

зимние каникулы продлятся с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года;

весенние каникулы продлятся с 25 марта по 1 апреля 2024 года;

летние каникулы продлятся с 1 июня по 31 августа 2024 года.

Источник

горняк

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