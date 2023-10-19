19.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
“Готовьтесь”. В Киеве раскрыли, что скоро начнется на передовой в зоне СВО
Общество
“Смеется над ним”. Американцы оценили обращение Путина к Байдену
Политика
“Путин напугал”. В Британии пришли в ярость из-за хода Байдена на Украине
Политика
“Готовьтесь”. В Киеве раскрыли, что скоро начнется на передовой в зоне СВО
Политика
“Смеется над ним”. Американцы оценили обращение Путина к Байдену
Мир
КНДР выразила надежду на расширение связей с Россией после визита Лаврова

Коллекция категорий

Бизнес207 Новости
Здоровье465 Новости
Новости Алтай2128 Новости
Новости Горняк234 Новости
Образование240 Новости
Общество480 Новости
Объявления82 Новости
Политика452 Новости
Спорт265 Новости
Платим за интересные новости!

Когда начнутся и сколько продлятся осенние каникулы в школах

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Школа. Коридор. Каникулы Фото: unsplash.com

Рассказываем, когда начинаются осенние каникулы у школьников, сколько они продлятся и какое расписание у всех каникул на 2023/2024 учебный год

Многие школьники (и их родители) начинают мечтать о наступлении осенних каникул уже со 2 сентября. Их надежды и чаяния на отдых совсем скоро осуществятся.

Когда осенние каникулы 2023

Школьники уйдут на отдых уже совсем скоро: осенние каникулы в школах начнутся 28 октября.

Сколько длятся осенние каникулы в 2023 году

Как и всегда, осенние каникулы продлятся неделю и закончатся 5 ноября. Это воскресенье. В понедельник, 6 ноября, школьники снова вернутся за парты.

Расписание других каникул на 2023/2024 год:

  • зимние каникулы продлятся с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года;
  • весенние каникулы продлятся с 25 марта по 1 апреля 2024 года;
  • летние каникулы продлятся с 1 июня по 31 августа 2024 года.

Источник

горняк
горняк онлайн

Добавить комментарий

Похожие новости