В начале новой рабочей недели в регион придет мощное потепление

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Мощную волну тепла в Алтайском крае прогнозируют синоптики с 18 марта. Температура воздуха в ночь на понедельник и вторник будет колебаться от -1 до -6°С, местами столбики термометров покажут -10…-13. Днем воздух будет прогреваться до 0…+5°С, в предгорьях потеплеет до +10°С. Об этом amic.ru рассказала дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Однако после оттепели в регионе снова похолодает. Пока о наступлении метеорологической (она же климатическая) весны говорить преждевременно, подчеркивает эксперт.

“В Алтайском крае настоящая весна приходит, как правило, обычно в конце марта – начале апреля, когда среднесуточная температура устойчиво поднимается выше нуля и держится на плюсовых отметках не менее пяти дней. Какой сценарий будет в этом году, пока непонятно”, – говорит Наталия Кобякова.

Самый ранний приход весны в Алтайском крае был зафиксирован в 2016 году: в отдельных районах она началась 16 марта, а на всей территории региона – 26-го числа этого же месяца.

новости Локтевский



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