Когда наступит Старый Новый год 2024 и что это за праздник

Фото: Парк культуры и отдыха "Центральный"

Старый Новый год – это наступление новолетия по старому стилю. В России в настоящее время праздник принято отмечать с меньшим размахом, чем 1 января, и в семейном кругу, а не на шумной вечеринке

Старый Новый год – уникальный российский праздник, историческое наследие страны. Он появился в 1918 году в результате смены юлианского календаря на григорианский

Старый Новый год отмечается в ночь с 13 на 14 января.

Праздник “старый Новый год” появился в начале XX века, когда большевистское правительство решило поменять календарь. Царская Россия жила по юлианскому календарю, а в Европе использовали григорианский календарь. Разница между двумя системами исчисления составляла 13 дней.

По сути, название “старый Новый год” означает наступление нового года по старому стилю.

В 2024 году ночь с 13 на 14 января – это ночь с субботы на воскресенье. Поэтому, хорошая новость, Старый Новый год будет выходным днем.

Взято отсюда.

новости алтай в контакте , новости республики алтай сегодня горного алтая свежие ,