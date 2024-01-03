Работа. Единомышленники Фото: unsplash.com
Рассказываем, когда придется возвращаться к делам в январе 2024-го после недельных новогодних каникул и празднования Рождества
В январе 2024 года россиян ожидают восемь нерабочих дней подряд. Напоминаем, как отдыхаем и когда выходим на работу.
Когда на работу в январе 2024 года
Рабочие будни начнутся во вторник, 9 января.
Первая рабочая неделя года будет четырехдневной.
Календарь праздничных выходных на 2024 год
- С 30 декабря по 8 января (новогодние каникулы).
- С 23 по 25 февраля (пятница, суббота, воскресенье).
- С 8 по 10 марта (пятница, суббота, воскресенье).
- С 28 апреля по 1 мая (воскресенье, понедельник, вторник, среда).
- С 9 по 12 мая (четверг, пятница, суббота, воскресенье).
- 12 июня (среда).
- С 3 по 4 ноября (воскресенье, понедельник). При этом суббота, 2 ноября, станет рабочей.
- 29–31 декабря (воскресенье, понедельник, вторник). Суббота, 28 декабря, будет рабочей.
Взято отсюда