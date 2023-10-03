Когда перекроют участок улицы Взлетной в Барнауле и на сколько дней

Перекрытие дороги, ремонт Фото: "Толк"

Автомобилистов просят быть внимательными при проезде указанного участка и стараться заранее выбирать маршруты объезда в этом районе города

На предстоящих выходных в Барнауле собираются ограничить движение на небольшом отрезке улицы Взлетной. Автомобилистам придется искать пути объезда, а жителям стоит учитывать, что некоторые автобусы временно изменят схему движения. О каком участке идет речь, сколько дней будет перекрыта дорога и как изменится работа общественного транспорта – в материале “Толка”.

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Какой участок улицы Взлетной собираются перекрыть?

Речь идет о дороге в районе дома №24, который находится на пересечении с улицей Попова. Взлетную планируют перекрыть по всей ширине проезжей части.

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На сколько дней ограничат движение и с какого числа оно будет действовать?

Участок перекроют в 21.00 6 октября, в пятницу, сообщили в пресс-службе городской администрации. А открыть его планируют в 6.00 9 октября, в понедельник. То есть ограничение будет действовать два выходных дня.

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С чем связано перекрытие дороги на улице Взлетной?

Как сообщили в мэрии, на этом участке будут ремонтировать тепловые сети.

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Изменится ли работа общественного транспорта?

Из-за перекрытия участки дороги три маршрута поменяют схему движения. Речь идет об автобусах №10, 47 и 76.

Маршрут №10 будет ездить так: улица Попова – улица Балтийская – улица Сиреневая – малая проезжая часть Павловского тракта – улица Сергея Ускова – улица Взлетная – улица Сиреневая – улица Балтийская – улица Попова и далее по маршруту.

Маршрут №47 в прямом направлении будет двигать по схеме: улица Балтийская – улица Сиреневая – улица Взлетная – далее по маршруту; а в обратном направлении по улице Взлетной – улице Сиреневой – улице Балтийской и потом по привычному маршруту.

Маршрут №76 в прямом направлении поедет по улице Попова – улице Балтийской – улице Сиреневой – улице Взлетной и далее по маршруту; а в обратном направлении схема будет такой: улица Взлетная – улица Сиреневая – улица Балтийская – улица Попова и потом по маршруту.

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