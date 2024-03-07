Когда первая родительская суббота в марте 2024 года и кого поминают в этот день

Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Первая родительская суббота в 2024 году выпадает на светские “длинные” выходные. Конкретно этот поминальный день называется мясопустным, и положено молиться обо всех когда-либо умерших христианах

Первая родительская суббота в 2024 году – 9 марта, пишет “Правмир”. Эту родительскую субботу называют вселенской и мясопустной. Рассказываем, что это значит и как правильно помянуть усопших.

Итак, первая вселенская родительская суббота в году (всего их две) зовется мясопустной. Церковнославянское слово “мясопуст” сравнимо с греческим глаголом, означающим “мясо оставляю”, то есть ем его последний раз. Следующий, воскресный день, 10 марта, – последний перед постом, когда можно есть мясо.

Вселенская же означает, что в церквях и личных молитвах молятся за всех умерших православных, независимо от личной близости. В этой молитве люди не разделяются на своих и чужих, объясняет “Правмир“.

В родительскую субботу 9 марта 2024-го во всех православных церквях служат заупокойные богослужения.

По церковным канонам молитвенное поминовение в храме для душ усопших гораздо важнее, чем посещение могилы.

Однако это не значит, что нельзя съездить на кладбище. Просто в иерархии родительской субботы поездка на могилу стоит на втором месте после богослужения.

Взято отсюда.

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