Когда Покров Пресвятой Богородицы в 2023 году и в чем его суть

Белые перья. Птицы. Голуби Фото: Unsplash.com

Покров – символ покровительства, заступничества Богородицы, готовности Небесной Покровительницы прийти на помощь людям даже в самых безнадежных обстоятельствах

Покров Пресвятой Богородицы по праву считается одним из наиболее любимых и популярных народных и церковных праздников.

Покров – это практически середина осени. Праздник отмечают 14 октября. Из года в год дата праздника остается неизменной.

Суть праздника такова. Согласно церковному преданию, в 910 году Богородица спасла жителей Константинополя, византийского города, подвергшегося нападению варваров. Константинополь был взят в осаду. Все жители города собрались в храме и молились о защите от врагов.

Один из тех, кто был в храме, увидел Божью Матерь, которая появилась среди молящихся и распростерла свой омофор (покрывало для головы) над верующими.

Враги не смогли ворваться в город, и жители Константинополя спаслись. Покров Богородицы – чудо Божественного заступничества и утешения.

В последнюю субботу перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы верующие отмечают Покровскую родительскую субботу. Дата ежегодно смещается. В 2023 году это 7 октября.

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