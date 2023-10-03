03.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске
Политика
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Политика
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка
Общество
2 октября был ликвидирован пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Благовещенка
Здоровье
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Здоровье
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка

Коллекция категорий

Бизнес145 Новости
Здоровье286 Новости
Новости Алтай1319 Новости
Новости Горняк226 Новости
Образование155 Новости
Общество365 Новости
Объявления80 Новости
Политика273 Новости
Спорт198 Новости
Платим за интересные новости!

Когда Покров Пресвятой Богородицы в 2023 году и в чем его суть

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Белые перья. Птицы. Голуби Фото: Unsplash.com

Покров – символ покровительства, заступничества Богородицы, готовности Небесной Покровительницы прийти на помощь людям даже в самых безнадежных обстоятельствах

Покров Пресвятой Богородицы по праву считается одним из наиболее любимых и популярных народных и церковных праздников.

Покров – это практически середина осени. Праздник отмечают 14 октября. Из года в год дата праздника остается неизменной.

Суть праздника такова. Согласно церковному преданию, в 910 году Богородица спасла жителей Константинополя, византийского города, подвергшегося нападению варваров. Константинополь был взят в осаду. Все жители города собрались в храме и молились о защите от врагов.

Один из тех, кто был в храме, увидел Божью Матерь, которая появилась среди молящихся и распростерла свой омофор (покрывало для головы) над верующими.

Враги не смогли ворваться в город, и жители Константинополя спаслись. Покров Богородицы – чудо Божественного заступничества и утешения.

В последнюю субботу перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы верующие отмечают Покровскую родительскую субботу. Дата ежегодно смещается. В 2023 году это 7 октября.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости